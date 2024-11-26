وفاة سادسة بسبب الميثانول... ماذا نعرف عن هذه المادة السامة؟

تصدّرت لاوس عناوين ونشرات الأخبار في لاوس، خصوصاً عاصمتها فيانتيان، بعد تسجيل حادثة وفاة سادسة تُضاف إلى قائمة السيّاح الأجانب الذين توفوا بعد احتسائهم كحولاً ملوثاً بمادة الميثانول.



لم تصدّق عائلة هولي بولز، الشابة البالغة من العمر 19 عاماً، خبر وفاة ابنتها. وصُدِم الجميع بوفاتها. وبقلوب منكسرة، أكّدت العائلة الخبر بعد أكثر من أسبوع من إصابتها بالمرض في مدينة فانغ فينغ الشهيرة في ذلك البلد الآسيوي.



انضمّت هولي بولز إلى لائحة الضحايا الذين ارتبطت وفاتهم بالاشتباه في تناولهم مادة الميثانول. وضمت اللائحة بيانكا جونز (19 عاماً)، وهي من صديقات بولز ، والمحامية البريطانية سيمون وايت (28 عاماً).



اِبحث عن التهريب والغشّ



كذلك يُعتقد بأن رجلاً أميركياً مجهول الهوية وامرأتين دنماركيتين، تتراوح أعمارهم ما بين 19 و20 عاماً، من بين ضحايا التسمّم المشتبه فيه، والذي يُعتقد بأنه مرتبط بالكحول المهرّب.



تشير التقارير الإخبارية والشهادات إلى أن السياح قد يكونون شربوا كحولاً ملوثاً بالميثانول السامّ الذي يوجد أحياناً في الكحول المهرّب، وفق ما نشر موقع "بي بي سي".











من ضحايا احتساء الكحول المغشوش بالميثانول.



يؤكّد المتخصصون أن شرب 25 ملليلتراً من الميثانول قد يميت، بالرغم من أنها قد تُضاف أحياناً إلى المشروبات الروحية، لأنها أرخص من الكحول العادي المُكَوَّن أساساً من الإيثانول.



حالات سابقة وتحذيرات



وفي هذا السياق، يوضح كريستار هوغستراند، أستاذ علم السموم في "كلية كينغز" في لندن، بأن "الميثانول تُشبه الكحول العادي بأنها عديمة اللون والرائحة، لكنها قد تُميت البشر، لأن جزيئاتها تختلف عن نظيراتها في الإيثانول".



ولم تُحدّد السلطات مكان تناول المشروب الذي رُبطت الوفيات به، مع ملاحظة أن علامات المرض قد تستغرق 24 ساعة حتى تظهر على الضحايا.





في وقت سابق من هذا العام، توفي ما لا يقلّ عن 57 شخصاً في الهند بعد استهلاكهم كحولاً ملوثاً بالميثانول.



وفي سنوات سابقة، أُبلِغَ عن حالات مماثلة من التسمم الجماعي في جميع أنحاء العالم. وأدّى ذلك إلى دخول العشرات إلى المستشفيات، بل إلى وفاة البعض في إندونيسيا مثلاً. لكن هذه الأوضاع نادراً ما تؤثر على السياح. وقد انتشرت تحذيرات بين المسافرين إلى لاوس، إثر تسجيل 6 وفيات بالكحول المغشوش فيها.



وتوضيحاً، فإن الميثانول مادة كيمياوية صناعية توجد في سوائل منع التجمّد وتنظيف الزجاج. وتتسم بسميّة شديدة.



ما الذي يمكن أن تفعله هذه المادة؟



تبدو الميثانول شبيهة بالكحول، لا سيما في بداية تأثيراتها. وبالتالي، قد لا يدرك الشخص أن هناك شيئاً خاطئاً. لكن الأذى يحدث بعد ساعات حينما يحاول الجسم التخلص من الميثانول عن طريق تفكيكه في الكبد، إذ يؤدي ذلك إلى تكوُّن مركّبات سامّة، تُسمّى فورمالديهايد، فورمات، وحمض الفورميك. تتراكم هذه الموادّ السامّة، وتهاجم الأعصاب، وتضرب أعضاء عدة في الجسم. بالتالي، قد تؤدي إلى العمى، والغيبوبة، والموت.







يشرح الدكتور كريستوفر موريس، (محاضر كبير في "جامعة نيوكاسل") في حديث إلى "بي بي سي" بأن "مُركّب الفورمات يعمل بطريقة مشابهة لسمّ السيانيد ويوقف إنتاج الطاقة في الخلايا، فتذوي تدريجياً. ويبدو أن الدماغ هو الأكثر تعرّضاً لهذا التأثير". وتتعرض العين لتأثير مباشر من الميثانول، مما يفسّر حدوث العمى لدى كثيرين ممن تسمّموا بتلك المادة.



كذلك أورد الدكتور كنوت إريك هوفدا من منظمة "أطباء بلا حدود"، التي تتابع حالات التسمم بالميثانول، أن الوعي يختلف بشكل كبير بين السياح وفرق الرعاية الصحية في مختلف أنحاء العالم، الأمر الذي يؤدي إلى تأخير في تشخيص التسمم.



وأضاف أن "الأعراض غالباً ما تكون غير واضحة إلى أن تصبح الحالة خطيرة للغاية".







كيف يُعالج التسمّم بالميثانول؟

يشكِّل التسمم بالميثانول حالة طبية طارئة، تجب معالجتها في المستشفى. هناك علاجات دوائية يمكن إعطاؤها، بالإضافة إلى غسيل الكلى لتنقية الدم.



بعض الحالات تمكن معالجتها باستخدام بالكحول العادي (الإيثانول) بهدف وقف تفكيك الميثانول في الكبد. ويجب إتمام ذلك بسرعة.



يشرح خبير في السموم البيئية من "جامعة ليدز"، البروفيسور ألستير هاي، بأن "الإيثانول يتنافس مع الميثانول في الكبد، مما يؤخر تفكيك المركّب الأخير، ويعطي الجسم وقتاً للتخلص منه عبر إخراجه من الرئتين والكلى والعرق، بكميات متفاوتة".



وأشار البروفيسور ألستير هاي إلى أن من المستطاع "تخفيف جميع تأثيرات الميثانول إذا وصلت الحالة إلى المستشفى في وقت مبكر، وتوفَّر العلاج اللازم. لكنها قد تموت من كمية صغيرة جداً من الميثانول، وربما تتناول كمية كبيرة منها ثم تنجو إذا حصلت بسرعة على المساعدة". وكالات

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