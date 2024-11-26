محافظ منشآت: أرقام ميزانية 2025 تعكس قوة ومتانة اقتصاد المملكة

(MENAFN
- Al Watan)
رفع محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" سامي بن إبراهيم الحسيني، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1446 – 1447هـ (2025م).
وقال محافظ "منشآت": إن حكومة خادم الحرمين الشريفين أولت اهتماماً خاصاً بدعم وتمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال؛ من خلال حزمة من المبادرات والبرامج المقدمة لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كان آخرها ملتقى
"بيبان24"، الذي اختتم فعالياته باتفاقيات وإطلاقات تجاوزت 35.4 مليار ريال، حيث ستنعكس تلك المبادرات على حجم النمو بالقطاع ومساهمته في الناتج المحلي والاقتصاد الوطني".
فيما أشار الحسيني إلى أن أرقام الميزانية تعكس قوة ومتانة اقتصاد المملكة، وتبشر بالمزيد من الإنجازات التنموية الكبرى التي ستشهدنا بلادنا بدعم وتمكين من قبل القيادة الرشيدة.
واختتم محافظ منشآت حديثه بالدعاء لله عز وجل أن يحفظ بلادنا وقيادتها وأن يديم عليها الرخاء والازدهار والأمن والأمان.
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