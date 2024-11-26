Tuesday, 26 November 2024 09:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


محافظ منشآت: أرقام ميزانية 2025 تعكس قوة ومتانة اقتصاد المملكة

11/26/2024 2:29:45 PM
(MENAFN- Al Watan) رفع محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" سامي بن إبراهيم الحسيني، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1446 – 1447هـ (2025م).
وقال محافظ "منشآت": إن حكومة خادم الحرمين الشريفين أولت اهتماماً خاصاً بدعم وتمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال؛ من خلال حزمة من المبادرات والبرامج المقدمة لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كان آخرها ملتقى "بيبان24"، الذي اختتم فعالياته باتفاقيات وإطلاقات تجاوزت 35.4 مليار ريال، حيث ستنعكس تلك المبادرات على حجم النمو بالقطاع ومساهمته في الناتج المحلي والاقتصاد الوطني".
فيما أشار الحسيني إلى أن أرقام الميزانية تعكس قوة ومتانة اقتصاد المملكة، وتبشر بالمزيد من الإنجازات التنموية الكبرى التي ستشهدنا بلادنا بدعم وتمكين من قبل القيادة الرشيدة.
واختتم محافظ منشآت حديثه بالدعاء لله عز وجل أن يحفظ بلادنا وقيادتها وأن يديم عليها الرخاء والازدهار والأمن والأمان.

MENAFN26112024000089011017ID1108928891

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث