داو جونز ينخفض وحيدًا مع ترقب محضر اجتماع الفيدرالى - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تباينت مؤشرات الأسهم الأمريكية عند افتتاح تعاملات الثلاثاء، مع تقييم الأسواق تصريحات الرئيس المنتخب حول التعريفات الجمركية، وفي ظل ترقب صدور محضر اجتماع الفيدرالي.
وانخفض مؤشر“داو جونز” الصناعي بنسبة 0.35% أو 166 نقطة إلى 44570 نقطة.
فيما صعد كل من مؤشري“إس آند بي 500′′ بنسبة 0.3% إلى 6004 نقاط، و”ناسداك” المركب بنسبة 0.5% إلى 19158 نقطة.
وتراجع سهم“أمجين” بنسبة 10.8% إلى 262.18 دولار، عقب الإعلان عن نجاح عقارها التجريبي لعلاج السمنة في مساعدة المرضى على فقدان ما يصل إلى 20% من الوزن، في حين كان يتوقع المستثمرون نسبة تتخطى هذا المستوى.
ودعا الرئيس الأمريكي المنتخب“دونالد ترامب” عبر منشوارته على منصة“تروث سوشيال”، إلى فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على السلع الصينية، و25% على كندا والمكسيك.
وتتجه الأنظار إلى محضر اجتماع البنك الفيدرالي، والذي قد يكشف المزيد من الإشارات حول مستقبل السياسية النقدية في الاجتماعات المقبلة.
المصدر:
MENAFN26112024000202011048ID1108928874
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