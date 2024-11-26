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داو جونز ينخفض وحيدًا مع ترقب محضر اجتماع الفيدرالى - جريدة البورصة

11/26/2024 2:29:22 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تباينت مؤشرات الأسهم الأمريكية عند افتتاح تعاملات الثلاثاء، مع تقييم الأسواق تصريحات الرئيس المنتخب حول التعريفات الجمركية، وفي ظل ترقب صدور محضر اجتماع الفيدرالي.

وانخفض مؤشر“داو جونز” الصناعي بنسبة 0.35% أو 166 نقطة إلى 44570 نقطة.

فيما صعد كل من مؤشري“إس آند بي 500′′ بنسبة 0.3% إلى 6004 نقاط، و”ناسداك” المركب بنسبة 0.5% إلى 19158 نقطة.

وتراجع سهم“أمجين” بنسبة 10.8% إلى 262.18 دولار، عقب الإعلان عن نجاح عقارها التجريبي لعلاج السمنة في مساعدة المرضى على فقدان ما يصل إلى 20% من الوزن، في حين كان يتوقع المستثمرون نسبة تتخطى هذا المستوى.

ودعا الرئيس الأمريكي المنتخب“دونالد ترامب” عبر منشوارته على منصة“تروث سوشيال”، إلى فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على السلع الصينية، و25% على كندا والمكسيك.

وتتجه الأنظار إلى محضر اجتماع البنك الفيدرالي، والذي قد يكشف المزيد من الإشارات حول مستقبل السياسية النقدية في الاجتماعات المقبلة.

المصدر:

MENAFN26112024000202011048ID1108928874

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