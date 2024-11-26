الإسلامية المسيحية تحذر من مخطط إخلاء قسري لحي البستان

MENAFN - Palestine News ) القدس / PNN - حذرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، من مخطط الاحتلال المتسارع الذي يستهدف هدم عشرات المنازل في حي البستان في بلدة سلوان.

وقالت الهيئة في بيان صدر عنها، اليوم الثلاثاء، إن طواقم بلدية الاحتلال وزعت خلال اليومين الماضيين عشرات أوامر الهدم لمنازل ومنشآت في حي البستان في هجمة هي الأوسع على الحي منذ عدة سنوات.

وأضافت الهيئة أن أوامر الهدم الجديدة واسعة النطاق صدرت في أعقاب تنفيذ سلطات الاحتلال عمليات هدم واسعة في الحي شملت عددا من المنازل، إضافة إلى مركز وخيمة البستان.

وأكدت الهيئة أن استهداف حي البستان الذي يقع على مساحة 70 دونما، ويضم 80 منزلا تؤوي نحو 1500 مواطن، تشكل انتهاكا لحق المقدسيين في السكن وتفريغ المدينة من سكانها الأصليين، وإرغامهم على الهجرة بتواطؤ من الجمعيات الاستعمارية التي تسعى إلى تحويل الحي إلى بؤرة استعمارية.

وأشادت الهيئة بصمود المواطنين وثباتهم في حي البستان، وإصرارهم على رفض مخططات تهجيرهم من منازلهم.

وطالبت الهيئة، الجهات الفلسطينية المعنية بتقديم كل أشكال الدعم والإسناد لسكان حي البستان، من أجل تمكينهم من الدفاع عن حقهم في البقاء في منازلهم، داعية المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى تحمل مسؤولياتها في التدخل لوقف جرائم التطهير العرقي التي يتعرض لها المقدسيون.