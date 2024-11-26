انطلاق فعاليات يوم التسويق الوطني لمنتجات الوادي من الحمضيات

MENAFN - Palestine News ) سلفيت / PNN - انطلقت، اليوم الثلاثاء، فعاليات يوم التسويق الوطني لمنتجات واد قانا من الحمضيات، وسط مدينة سلفيت.

وقال محافظ سلفيت عبد الله كميل، إن مزارعي واد قانا يعانون من اعتداءات متكررة من قبل قوات الاحتلال ومستعمريه، حيث يمنعوهم من الوصول إلى أراضيهم، ويقوموا باقتلاع الأشجار وتكسيرها، لذلك هم بحاجة ماسة لدعمهم وشراء منتجاتهم.

وأكد ان هذه الفعالية ستكون نهجا سنويا، دعما لصمود المزارعين.

من جهته، قال امين سر حركة فتح اقليم سلفيت عبد الستار عواد، إن هذه الفعالية جاءت تعزيزاً لصمود فوق أرضهم، رغم المعيقات التي يضعها

الاحتلال من الاستيلاء على الأراضي في وادي قانا.

وعبر عواد عن فخره واعتزازه بنشاط ومجهود مزارعي وادي قانا الذي انتج هذه الثمار وهذا المنتج الوطني، مؤكدا

وقوف الحركة الى جانب المزارعين في ظل الظروف الصعبة التي اوجدها الاحتلال.

ويُعتبر وادي قانا أحد تفرّعات نهر العوجا، وفي قسمه المركزيّ ثمة ينابيع وجداول عدة تتفرّع عنه. وتقع أراضيه بملكيّة فلسطينيّة، غالبيتها من قرية ديراستيا المجاورة، ويستخدم للزراعة والرعي، ويمتد على مساحة تقدر بحوالي 6000 دونم.

بين الأعوام 1978 و1986 أقام الاحتلال الإسرائيلي عدّة مستعمرات على التلال المُطّلة على ضفتي الوادي: "عمانويل" و"كرنيه شومرون" من الشمال، و"يكير" و"نوفيم" من الجنوب، ومع الوقت توسّعت مستعمرة "كرنيه شومرون" لتمتدّ على عدّة تلال مجاورة. وبين الأعوام 1998 و2000 أقيمت إلى جانب هذه المستوطنات بؤر استيطانيّة وهي "ألوني شيلو" و"إل متان" و"حفات يئير".

وقد ضخّت المستعمرات والبؤر مياه مجاريها إلى الوادي وأضرّت بجداوله وينابيعه وبمصادر المياه التي يعتمد عليها المزارعون، وفقا لمركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة (بتسيلم).

وفي عام 1983 أعلنت "سلطة الطبيعة والحدائق" الإسرائيلية، وفق "بتسيلم" عن تأسيس محميّة طبيعيّة في المحميّات والحدائق التابعة لما تسمى "الإدارة المدنيّة"، مساحتها نحو 14,000 دونم، وذلك في قناة وادي قانا والمنحدرات التي فوقه، وهي محميّة "ناحل كَنيه".

وتشكل "المحميات الطبيعية" واحدة من مزاعم الاحتلال الإسرائيلي الأساسية في سبيل السيطرة على أراضي المزارعين الفلسطينيين، والعمل على اجتثاث الوجود الفلسطيني.

وفي عام 2006 أقام الاحتلال الإسرائيلي "مديريّة ترميم وادي قانا"، التي تهدف لـ"ترميم الوادي وتطوير السياحة فيه"، وفي العام ذاته بدأ ما يسمى مجلس مستوطنة "كرنيه شومرون" بإجراء مسيرة سنويّة كلّ فصل ربيع، وحظر جيش الاحتلال دخول الفلسطينيين، ومنهم أصحاب أراض في الوادي أثناء تلك المسيرات".