الدفاع المدني يوقف عمل فرق الإنقاذ في مدينة غزة ويؤكد: حكم بالموت والإعدام

MENAFN - Palestine News ) غزة / PNN - تزداد الأوضاع المعيشية خطورة في قطاع غزة، مع الإعلان عن توقف الخدمات الأساسية الخاصة بالإنقاذ، وأخرى خاصة بتقديم خدمات النظافة والمياه، بسبب تشديد الاحتلال إجراءات الحصار، ومنع إدخال الوقود.

وأعلن جهاز الدفاع المدني عن توقف عمل كافة مركبات الإطفاء والإنقاذ والإسعاف عن العمل في مدينة غزة.

وأرجع السبب إلى استمرار رفض الاحتلال الإسرائيلي، توفير السولار اللازم لتشغيلها.

وقال في تصريح صحافي“وعليه لن تستطيع طواقمنا الاستجابة لنداءات المواطنين، حتى يسمح الاحتلال الإسرائيلي للمنظمات الإنسانية إدخال كميات السولار اللازمة”.

وحذر في ذات الوقت من استمرار رفض إدخال وتزويد الدفاع المدني بكميات السولار اللازمة لتشغيل مركبات الإنقاذ والإطفاء، وقال إنه يعد بمثابة“الحكم بالموت والإعدام على المواطنين، الذين يقصف الاحتلال الإسرائيلي مساكنهم وتتعرض للحرائق”.

وأكد أن ذلك يضع المواطنين أمام مخاطر كبيرة، في ظل زيادة عمليات القصف الإسرائيلي للمنازل والممتلكات السكنية.

وأنذر من توقف الخدمات، دون تدخل إغاثي دولي أو عربي لحماية الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة.

وكان جهاز الدفاع المدني أعلن قبل أيام عن توقف معظم مركباته في مدينة غزة عن العمل، لعدم توفر الوقود اللازم لتشغيلها.

والجدير ذكره أن جهاز الدفاع المدني اضطر لوقف كامل خدماته في بلدات شمال القطاع، منذ نحو شهر، بعد اعتقال قوات الاحتلال المتوغلة هناك عددا من أفراد الطاقم، وإصابة عدد آخر، وعقب تدمير مركبات الإنقاذ واحتجاز أخرى في مناطق التوغل.

وتسبب ذلك في عدم القدرة على انقاذ المصابين وانتشالهم من تحت ركام المنازل المدمرة، وهو ما أدى إلى وفاة العديد منهم.

وفي سياق قريب، حذرت بلديات وسط قطاع غزة من توقف خدماتها الأساسية بشكل كامل وذلك بعد مرور أكثر من 20 يوماً على عدم دخول الوقود اللازم لتشغيل آبار المياه ومضخات الصرف الصحي، وآليات جمع وترحيل النفايات والمعدات الثقيلة اللازم لإزالة الركام وفتح الشوارع.

وأكدت أن توقف ضخ المياه وطفح مياه الصرف الصحي وتكدّس النفايات في الشوارع“يُنذر بحدوث مكاره صحية وبيئية خطيرة”.