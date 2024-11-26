منصة الذكاء الاصطناعيbitGPT تشهد نموًا كبيرًا بعد عرضها التوضيحي في Binance

تالين، إستونيا، 20 نوفمبر 2024، Chainwire

بعد الكشف العالمي عن منصتها الرئيسية خلال مؤتمر أسبوع البلوكشين الخاص بـ في دبي، تشهد منصة الذكاء الاصطناعي bitGPT نموًا كبيرًا في جميع جوانب المشروع، بدءًا من المحادثات النشطة حول الشراكات إلى عدد المستخدمين الذين يختبرون تقنيتها حاليًا.

نمت مجتمعات bitGPT على منصات X وتيليجرام بنسبة تزيد عن 1000٪ في الأيام التي أعقبت عرضها التقديمي في Binance، حيث شاهد مئات الحاضرين إطلاق واختبار منصتها للذكاء الاصطناعي لأول مرة أمام جمهور مباشر.

تجاوزت إعادة تشغيل العرض التوضيحي ربع مليون مشاهدة على موقع Binance خلال ساعات من نشره، مما جعله الحدث الأكثر مشاهدة في المؤتمر.

تمت تغطية العرض التوضيحي المباشر والنمو اللاحق لـ bitGPT من قبل العديد من وسائل الإعلام الكبرى، بما في ذلك تقرير من Decrypt الذي توقع أن منصة الذكاء الاصطناعي "ستساعد في استقطاب المليار مستخدم التاليين إلى Web3 وستطلق اقتصاد وكلاء الذكاء الاصطناعي."

بدعم من مؤسسي مشروع SingularityNET السابقين وفريق متنامٍ من خبراء الذكاء الاصطناعي وتقنيات Web3، تربط bitGPT بين تسارع واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي وبين نظام التشفير البيئي، مما يوفر للمستخدمين – سواء كانوا بشراً أو وكلاء ذكاء اصطناعي – واجهة مستخدم موحدة للتواصل والتعامل عبر أي شبكة أو خدمة لامركزية باستخدام الأوامر باللغة الطبيعية.

منصة متميزة تتجاوز الحدود

تتوفر المنصة بأكثر من 25 لغة، مما يجعلها تتغلب على عوائق اللغة، ومحو الأمية، وواجهات المستخدم، فيما يبدو أنه الجهد الأكثر شرعية في صناعة Web3 لاستقطاب أول مليار مستخدم لهذا النظام، مع وضع المنصة كنقطة مركزية لإطلاق اقتصاد وكلاء الذكاء الاصطناعي.

بعد تطويرها بسرية لأكثر من عامين، خضعت منصة الذكاء الاصطناعي bitGPT للاختبار من قبل جمهور واسع، مع مجتمع متزايد من المستخدمين الملتزمين الذين ينتجون بيانات ورؤى قيمة تُستخدم باستمرار لتحسين وتوسيع قدرات النموذج.

وبعد الانتقال من الإصدار التجريبي Alpha إلى الإصدار Beta في وقت سابق من هذا العام، تستعد bitGPT لإطلاقها الكامل تزامنًا مع الاهتمام المتزايد بالتقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في عالم Web3.

التحديات والحلول

على الرغم من التبني السريع للذكاء الاصطناعي، إلا أن مقدمي النماذج المركزية يواجهون تحديات كبيرة تشمل مخاطر الخصوصية، وقابلية الوصول المحدودة، والضعف النظامي، وظهور الهيمنة التقنية الناتجة عن الاعتماد على كيانات طرف ثالث.

تؤدي هذه المركزية إلى تقويض استقلالية المستخدم، وانتهاك السيادة الرقمية، وخلق حلقة اعتماد تُعيق الابتكار والوصول العادل.

في المقابل، دخلت مشاريع تشفير ناشئة مثل NEAR Protocol، وbittensor، وThe Graph المجال لتقديم مزايا الخصوصية والأمان لـ Web3 إلى فئة الذكاء الاصطناعي، ولكن تحديات الاستخدام والتبني لا تزال تقيد الإمكانات طويلة الأمد لهذه الصناعة.

منصة bitGPT والابتكار

تُحدث منصة bitGPT ثورة في الاقتصاد الموزّع، مما يجعل من الممكن تحقيق اقتصاد قائم على السلاسل مع أول مليار مستخدم بشري، بالإضافة إلى مليارات وكلاء الذكاء الاصطناعي.

تقدم المنصة واجهة مدفوعة بالذكاء الاصطناعي تُبسط وتعزز كافة أنشطة البلوكشين. ومن بين الحالات الاستخدامية:

تحسين المقايضات عبر السلاسل : تحليل السيولة عبر DEXs وسلاسل متعددة لاختيار أفضل المسارات .

: تحليل السيولة عبر وسلاسل متعددة لاختيار أفضل المسارات توقع رسوم الغاز : استخدام النماذج للتنبؤ بأسعار الغاز لتحديد أوقات المعاملات المثلى .

: استخدام النماذج للتنبؤ بأسعار الغاز لتحديد أوقات المعاملات المثلى تحليل المشاعر : تحليل البيانات من وسائل الإعلام الاجتماعية والأخبار والمعاملات بشكل مباشر .

: تحليل البيانات من وسائل الإعلام الاجتماعية والأخبار والمعاملات بشكل مباشر توقع الاتجاهات : استخدام النماذج للتنبؤ بالأسعار على المدى القصير والمتوسط .

: استخدام النماذج للتنبؤ بالأسعار على المدى القصير والمتوسط اكتشاف الفرص : تحديد الفرص ذات النمو العالي المحتمل .

: تحديد الفرص ذات النمو العالي المحتمل تلخيص المقترحات : تلخيص مقترحات الحوكمة المعقدة باستخدام الذكاء الاصطناعي .

: تلخيص مقترحات الحوكمة المعقدة باستخدام الذكاء الاصطناعي التوصيات بالتصويت : تقديم اقتراحات مخصصة للمستخدم بناءً على أنماطه السابقة .

: تقديم اقتراحات مخصصة للمستخدم بناءً على أنماطه السابقة تقييم الأثر : تحليل سيناريوهات الحوكمة والتصويت باستخدام الذكاء الاصطناعي .

: تحليل سيناريوهات الحوكمة والتصويت باستخدام الذكاء الاصطناعي مراقبة السوق على مدار الساعة : تتبع الأحداث والمعايير المحددة عبر السلاسل المختلفة .

: تتبع الأحداث والمعايير المحددة عبر السلاسل المختلفة دمج البيانات الخارجية: الوصول إلى مصادر بيانات خارجية لتحليل شامل .

مزايا تقنية استثنائية

تتيح bitGPT معالجة الذكاء الاصطناعي على الجهاز لتحسين الأمان وتقليل وقت التأخير. كما تتيح العمليات عبر السلاسل المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحليل الأسواق، مما يُمكّن المستخدمين من التنقل عبر المشهد متعدد السلاسل بسهولة غير مسبوقة.

تُقدم المنصة إمكانية استضافة عدد غير محدود من وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يمكنهم تنفيذ أي مهام على السلسلة بشكل تلقائي ومستقل، مما يعزز الطلب على مشاريع لامركزية ويحفز الابتكار في عالم التشفير.

الاستعداد للإطلاق الكامل

بعد نجاح الكشف عن المنصة في مؤتمر Binance Blockchain Week – الذي تبعه مباشرة مؤسس Binance، تشانغبينغ تشاو – يُركز فريق bitGPT الآن على تنظيم الإصدارات التجريبية الأخيرة قبل الإطلاق الكامل، بما في ذلك تطبيق جوال متكامل بالكامل، مع قائمة متزايدة من الشركاء لدعم الإطلاق.

عن bitGPT

بدعم من فريق قوي من قادة صناعة Web3 والذكاء الاصطناعي – بما في ذلك المؤسسون المشاركون للعديد من المشاريع الكبرى مثل SingularityNET – تمثل bitGPT تحولاً ثوريًا في التفاعل مع البلوكشين، حيث تقدم واجهة مستخدم متطورة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتبسيط وتعزيز جميع الأنشطة المرتبطة بها.