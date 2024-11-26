بايبت تعزز شراكاتها وتستكشف ابتكارات التمويل الإسلامي في منتدى حصري

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 22 نوفمبر 2024، Chainwire

استضافت بايبت، ثاني أكبر بورصة للعملات الرقمية في العالم من حيث حجم التداول، منتدى التمويل الإسلامي الرائد، الذي جمع بين علماء مرموقين، وقادة صناعة، وشركاء رئيسيين لمناقشة تطور المشهد المتعلق بالأصول الرقمية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وقد عمّق المنتدى التعاونات وأبرز التزام بايبت بدعم المستثمرين المسلمين من خلال حسابها الإسلامي المبتكر.

شارك ممثلون عن سيركل، وXRP، وبنك زاند، وFuze Finance، وPalcoin، وTakadao، ومركز دبي للبلوكشين في المنتدى، مما عزز الأساس للتعاون والابتكار المستقبلي ضمن النظام البيئي للتمويل الإسلامي.

مناقشات عميقة من العلماء المرموقين: شارك الدكتور محمد أبو جزر، مؤسس Crypto Halal، والدكتور محمد مهدي، مؤسس ومدير تنفيذي لشركة Exaado، بآرائهم حول توافق العملات الرقمية مع الفقه الإسلامي. استكشفت مناقشاتهم المسؤوليات الأخلاقية والفرص المتاحة لحلول الاستثمار المتوافقة مع الشريعة في الاقتصاد الرقمي المتنامي بسرعة. وقد تضمن المنتدى نقاشًا جماعيًا شيقًا استعرض:

المنهجيات الأساسية التي تقوم عليها عروض بايبت المتوافقة مع الشريعة .

الدور المحوري للجماعة المسلمة في تشكيل مستقبل العملات الرقمية .

استراتيجيات لضمان الامتثال والشفافية في تداول العملات الرقمية الإسلامية .

المزايا الرئيسية لحساب بايبت الإسلامي

تم التطرق إلى حساب بايبت الإسلامي، الذي تم إطلاقه في سبتمبر الماضي، بشكل موسع خلال المنتدى، مع تسليط الضوء على كيفية تلبية احتياجات المستثمرين المسلمين. تشمل المزايا الرئيسية:



العروض المتوافقة مع الشريعة : الوصول إلى تداول فوري لـ 76 رمزًا معتمدًا متوافقًا مع الشريعة، إلى جانب استراتيجيات مثل Dollar-Cost Averaging (DCA) و Spot Grid Bots ، مما يوفر فرص استثمارية استراتيجية .

: الوصول إلى تداول فوري لـ 76 رمزًا معتمدًا متوافقًا مع الشريعة، إلى جانب استراتيجيات مثل و ، مما يوفر فرص استثمارية استراتيجية الوصول العالمي : مفتوح للمستخدمين في جميع أنحاء العالم، باستثناء البلدان التي تحتوي على قيود قانونية محددة .

: مفتوح للمستخدمين في جميع أنحاء العالم، باستثناء البلدان التي تحتوي على قيود قانونية محددة شهادة شريعة مزدوجة: تمت مراجعته واعتماده بدقة من قبل Crypto Halal Certification و ZICO Holdings ، مما يضمن الامتثال الكامل للمبادئ الإسلامية .

وقالت ميشيل داورا، رئيسة وحدة الأعمال للثروة في بايبت: "نحن فخورون بجمع قادة الفكر والشركاء في هذا المنتدى، مما يعزز الحوار حول تقارب التمويل الإسلامي والعملات الرقمية. يمثل حسابنا الإسلامي مرحلة هامة في رحلتنا لتقديم حلول الأصول الرقمية الشاملة، الأخلاقية، والمتوافقة مع الشريعة. من خلال العمل مع مجتمع التمويل الإسلامي، نهدف إلى خلق قيمة مستدامة للمستثمرين المسلمين في جميع أنحاء العالم."

عن بايبت





بايبت هي ثاني أكبر بورصة للعملات الرقمية في العالم من حيث حجم التداول، وتخدم أكثر من 50 مليون مستخدم. تأسست في عام 2018، وتوفر بايبت منصة مهنية حيث يمكن للمستثمرين والمتداولين في العملات الرقمية العثور على محرك مطابقة سريع للغاية، ودعم العملاء على مدار الساعة، ودعم المجتمع متعدد اللغات. بايبت هي شريك فخور لفريق Oracle Red Bull Racing، بطل العالم في سباقات الفورمولا 1 في فئتي الفرق والسائقين.