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- Sherpa Communications) سنوفليك تطلق مبادرة جديدة لمعالجة التفاوت العالمي في البيانات
تهدف مبادرة "إنهاء التفاوت في البيانات" إلى تمكين الوصول إلى البيانات ذات الجودة العالية على نطاق عالمي لدعم أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر للأمم المتحدة وتعزيز القضايا المناخية والاجتماعية والصحية بشكل أفضل
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 26 نوفمبر 2024 – أعلنت سنوفليك (Snowflake)، الشركة العالمية الرائدة المتخصصة في سحابة بيانات الذكاء الاصطناعي، اليوم عن إطلاق مبادرة "إنهاء التفاوت في البيانات"، والتي تشكل منصة متخصصة هادفة تجمع نخبة من القيادات العالمية من مختلف الصناعات والقطاعات مع خبرات وقدرات سنوفليك، بما في ذلك الشركاء والعملاء، للتصدي للتفاوت في جودة البيانات وتوافرها وإمكانية الوصول إليها. كجزء من المبادرة، جمعت سنوفليك نخبة من من خبراء البيانات والتكنولوجيا من القطاعين العام والخاص لمشاركة خبراتهم في مجال البيانات وتقديم التوجيه الاستراتيجي لمعالجة التفاوت العالمي في البيانات.
اعترافاً من سنوفليك بدور البيانات في تقديم منظور أوضح للعالم وتحسينه، تركز الشركة على تصميم حلول مبتكرة لتسهيل الوصول الشامل إلى البيانات ذات الجودة العالية من خلال تبني التقنيات المتطورة والاستفادة منها، وذلك لتمكين المزيد من الأشخاص والمؤسسات من العمل نحو تحقيق الأهداف العالمية للأمم المتحدة لدعم القضايا المناخية والاجتماعية والصحية.
تسعى أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتحديداً الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة، إلى تعزيز وسائل تنفيذ الشراكة العالمية بين المؤسسات وتنشيطها من أجل التنمية المستدامة. ومع ذلك، من بين الأهداف القابلة للتقييم، والتي تشمل تحقيق التعليم الشامل، العادل، ذي الجودة والنوعية العالية لجميع فئات المجتمع، والقضاء على الجوع، والعمل المناخي لمكافحة تغيّر المناخ، فإن 17% فقط من هذه الأهداف على المسار الصحيح لتحقيقها بحلول عام 2030. تركز مبادرة سنوفليك الهادفة لإنهاء التفاوت في البيانات سنوفليك على تسريع التقدم نحو تحقيق هذه الأهداف.
بمناسبة إطلاق المبادرة، أفاد بينوا داغفيل، الشريك المؤسس في شركة سنوفليك وعضو لجنة "إنهاء التفاوت في البيانات"، قائلاً: "نركّز في سنوفليك على مساعدة المؤسسات على التصدّي للتحديات الأكثر أهمية في مجال البيانات ووضع حلول فاعلة لها. هذا هو الوقت المناسب لاستخدام قوة البيانات لتسريع الجهود الهادفة إلى معالجة القضايا الاجتماعية والصحية والمناخية وتسخير الخبرات والرؤية الثاقبة ذاتها التي دعمت طفرة الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي. كلنا ثقة أن التعاون والعمل مع مجموعة من الخبراء الضليعين من المؤسسات الربحية وغير الربحية والهيئات الحكومية سيؤدي إلى إحراز تقدم حقيقي لإنهاء التفاوت في البيانات".
في إطار هذه المبادرة، ستبادر اللجنة المتخصصة المكونة من نخبة من الخبراء من مختلف قطاعات التكنولوجيا والبيانات والمؤسسات غير الربحية بتحديد التحديات الرئيسية والفرص والإجراءات المطلوبة لتحسين الوصول إلى البيانات التمثيلية ذات الجودة العالية. كما ستكون اللجنة مسؤولة عن التعريف بالمبادرة على نطاق واسع وتشجيع التغيير في كافة القطاعات من خلال العمل التشاركي (الهاكاثونات) والعمل التطوعي وتقديم الاستشارات والمشاركة في اللجان ذات الصلة والدعوة لتغيير السياسات.
تتألف اللجنة من نخبة من الأعضاء البارزين المتخصصين وهم:
● كارين بونيه، نائب رئيس التسويق في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، سنوفليك
● أرندت برينكمان، المدير الأول، مساعد المستشار العام، سنوفليك
● الدكتور توم تشاتفيلد، مؤلف وفيلسوف تقني
● ستيفن سي دافرون، رئيس مجلس إدارة بيتا إن إكس تي والشريك المؤسس، موتيف بارتنرز
● بينوا داغفيل، المؤسس المشارك ورئيس المنتجات، سنوفليك
● ليزا ليم آه كين، أخصائية أولى، العمل المناخي، المنظمة الدولية للهجرة، الأمم المتحدة
● ماتس بيلباك شارب، رئيس مجلس الإدارة، مبادرة “We Don’t Have Time”
● دينيس بيرسون، مديرة التسويق، سنوفليك
● إيلينا فيليبوفا، مديرة التمويل المستدام والاستثمار، البيانات والتحليلات، مجموعة لندن للاقتصاد
● الدكتورة إليزابيتا بيتروستيفاني، محاضرة في علوم البيانات الجغرافية، جامعة ليفربول
● جينيفر إل وونغ، رئيس الاستراتيجية وتحويل الأعمال (سابقاً)، البيانات الرقمية والذكاء الاصطناعي، سانوفي
ستتولى كارين بونيه، نائب رئيس التسويق في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة سنوفليك، رئاسة البرنامج، وسيتم عقد أول اجتماع للجنة "إنهاء التفاوت في البيانات" قبل انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في يناير 2025. بعد ذلك، ستجتمع اللجنة بانتظام لتقديم المشورة والتوصية للمؤسسات بقرارات وإجراءات استراتيجية للمساعدة في دفع الوصول إلى البيانات وتمثيلها بشكل أفضل.
من جهته، علّق ستيفن سي دافرون، عضو لجنة "إنهاء التفاوت في البيانات"، قائلاً: "هدفنا أن تنظر الشركات والأفراد إلى ما هو أبعد من من تحقيق أهداف التنمية المستدامة لإدراك أهمية ما يقومون به ودورهم في إحداث أكبر فرق. ندرك تماماً أن هذا ليس بالأمر السهل أو البسيط، لكنه في غاية الأهمية. ألتزم، جنباً إلى جنب مع زملائي أعضاء اللجنة الآخرين، بالمساعدة في تسهيل هذه المناقشات وتوفير منتدى نشط ومنصة مفتوحة للمزيد من العمل بشأن هذه القضية."
كخطوة استباقية لدعم المبادرة، أطلقت سنوفليك مركزاً تفاعلياً يشكل نقطة مركزية للمعلومات، ومجموعة لينكد متخصصة يشارك ضمنها الخبراء والمحترفون أبرز الاستراتيجيات والخبرات أثناء عملهم معاً، وورقة بيضاء بعنوان "إنهاء التفاوت في البيانات: تحديد المشكلة وما يجب القيام به حيالها"، والتي تناقش تاريخ التفاوت في البيانات وتحدد الأهداف الشاملة للبرنامج.
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