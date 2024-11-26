مساعدات أوروبية 13.25 مليون يورو للأردن لتعزيز القدرات العسكرية

(MENAFN
- Amman Net) وافق المجلس الأوروبي، الاثنين، على تبني مساعدات بقيمة 13.25 مليون يورو لتعزيز القدرات العسكرية وأنظمة المراقبة والاستطلاع في القوات المسلحة الأردنية.
ووفق بيان للمجلس، فإن المجلس تبنى هذا التمويل كتدبيرات مساعدة بموجب "آلية السلام الأوروبية" (EPF)، للإسهام في تعزيز قدرات القوات المسلحة الأردنية، لزيادة قدرتها على ضمان استقرار الأردن وأمنه الوطني وحماية المدنيين.
وأكد المجلس أن هذا القرار يعبر عن الشراكة المتزايدة بين الاتحاد الأوروبي والأردن، بما في ذلك مجال الأمن والدفاع، مشددا على أن الأردن شريك أساسي للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، نظرًا لدوره المحوري في استقرار المنطقة، باعتباره صوتًا للوسطية والسلام.
وفي إطار "مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن" في دورته الـ 15 التي عقدت في 15 تموز 2024 في بروكسل، اتفق نائب رئيس الوزراءوزير الخارجية أيمن الصفدي والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، على تعزيز العلاقات الثنائية من خلال إطلاق استعدادات للشراكة الاستراتيجية والشاملة.
ويسهم هذا الاتفاق في تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي والأردن في مجالات ذات اهتمام مشترك، بما في ذلك مجالات الأمن والدفاع، إذ إن قرار تبني هذه المساعدات "خطوة مهمة" نحو زيادة التعاون الأمني والدفاعي بين الاتحاد الأوروبي والأردن، وفق المجلس.
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