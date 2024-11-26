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مساعدات أوروبية 13.25 مليون يورو للأردن لتعزيز القدرات العسكرية

11/26/2024 6:08:27 AM
(MENAFN- Amman Net) وافق المجلس الأوروبي، الاثنين، على تبني مساعدات بقيمة 13.25 مليون يورو لتعزيز القدرات العسكرية وأنظمة المراقبة والاستطلاع في القوات المسلحة الأردنية.

ووفق بيان للمجلس، فإن المجلس تبنى هذا التمويل كتدبيرات مساعدة بموجب "آلية السلام الأوروبية" (EPF)، للإسهام في تعزيز قدرات القوات المسلحة الأردنية، لزيادة قدرتها على ضمان استقرار الأردن وأمنه الوطني وحماية المدنيين.

وأكد المجلس أن هذا القرار يعبر عن الشراكة المتزايدة بين الاتحاد الأوروبي والأردن، بما في ذلك مجال الأمن والدفاع، مشددا على أن الأردن شريك أساسي للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، نظرًا لدوره المحوري في استقرار المنطقة، باعتباره صوتًا للوسطية والسلام.

وفي إطار "مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن" في دورته الـ 15 التي عقدت في 15 تموز 2024 في بروكسل، اتفق نائب رئيس الوزراءوزير الخارجية أيمن الصفدي والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، على تعزيز العلاقات الثنائية من خلال إطلاق استعدادات للشراكة الاستراتيجية والشاملة.

ويسهم هذا الاتفاق في تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي والأردن في مجالات ذات اهتمام مشترك، بما في ذلك مجالات الأمن والدفاع، إذ إن قرار تبني هذه المساعدات "خطوة مهمة" نحو زيادة التعاون الأمني والدفاعي بين الاتحاد الأوروبي والأردن، وفق المجلس.

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