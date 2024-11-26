الولايات المتحدة : اتفاق بوقف إطلاق النار في لبنان صار قريبا.. استمع

MENAFN - Amman Net) في ظل تكثيف إسرائيل من غاراتها على لبنان، يُتوقع أن تتّخذ إسرائيل مساء اليوم الثلاثاء قرارا بشأن وقف إطلاق النار في لبنان وفق ما أفاد مسؤول يوم أمس الاثنين، في حين أكد البيت الأبيض أن اتفاقا بهذا الصدد بات "قريبا".

و لقي هذا الخبر تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الإجتماعي

حيث علق جادالله : والله احنا الشعوب العربية بننتظر قرارات أميركا وفرنسا ليعلن وقف إطلاق النار أو وقف الحرب، ماشاءالله والله اشي برفع الراس..ياحرام وبنتناقلها على وسائل الواصل الاجتماعي كأنه بننتظر إعلان شهر رمضان ..شيئ مخزي والله....

و قالت شروق : يارب توقف الحرب بكل العالم يارب هون على أهل غزة ولبنان .... حسبنا الله ونعم الوكيل

و أضافت أم علاء : وأهل غزه المساكين شو مصيرهم في هالبرد والشتا ؟؟؟؟

و علقت اعتدال : والله نتنياهو ما بوافق لولا أن حزب الله أوجعوهم، هدول ناس ماينفع معهم إلا القوة

و قالت بثينة : إبرة تخدير لا أكثر، لا عهد ولا ميثاق

و أضاف حسان : باختصار لا أحد يرد على التصريحات الكاذبة، كل هذه التصريحات هدفها طمأنة الشارع الاسرائيلي و قد قالها السيد حسن أنه لن تتوقف جبهة لبنان و جبهة غزة مشتعلة و مش بس لبنان و المقاومة العراقية و اليمنية مشكلتكم أنتم يا شعوب العرب بتاخذوا مصدر أخباركم من الصهاينة،

اتطمنوا جبهة لبنان لن تتوقف طالما العدوان الاسرائيلي على غزة مستمر باختصار لما يريد الجانب الإسرائيلي وقف العدوان عن غزة سوف تقف الحرب تماما في لبنان

وذكر موقع أكسيوس أن الطرفين يتجهان نحو التوصل إلى اتفاق على أساس مشروع أميركي يقضي بهدنة مدتها 60 يوما ينسحب خلالها حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان لينتشر فيه الجيش اللبناني.

كان هذا أبرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الإجتماعي لهذا اليوم، في أمان الله.

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · الولايات المتحدة : اتفاق بوقف إطلاق النار في لبنان صار "قريبا"