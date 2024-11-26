الاحتلال يُخطر بوقف البناء في 10 غرف زراعية شرق قلقيلية

(MENAFN
- Palestine News Network
)
قلقيلية / PNN - أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بوقف البناء في 10 غرف زراعية شرق قلقيلية.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية من قرية جيوس شرق قلقيلية، وسلّمت إخطارات بوقف العمل والبناء في عشر غرف زراعية، تعود لكل من المواطنين: راشد سليم، ومحمود سعيد، ومضر إبراهيم، ومحمد مقبل، وعبد الرحيم فايق، ومعاذ مقبل، ومحمد داود، وإياد خالد، وعبد الله بيضة، وعبد الكريك الحلو، وذلك بحجة البناء دون ترخيص في المنطقة المصنفة "ج".
MENAFN26112024000205011050ID1108927086
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.