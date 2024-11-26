الاحتلال يُخطر بوقف البناء في 10 غرف زراعية شرق قلقيلية

MENAFN - Palestine News ) قلقيلية / PNN - أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بوقف البناء في 10 غرف زراعية شرق قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية من قرية جيوس شرق قلقيلية، وسلّمت إخطارات بوقف العمل والبناء في عشر غرف زراعية، تعود لكل من المواطنين: راشد سليم، ومحمود سعيد، ومضر إبراهيم، ومحمد مقبل، وعبد الرحيم فايق، ومعاذ مقبل، ومحمد داود، وإياد خالد، وعبد الله بيضة، وعبد الكريك الحلو، وذلك بحجة البناء دون ترخيص في المنطقة المصنفة "ج".