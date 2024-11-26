دون استقالة.. بن غفير يعتزم التصويت ضد الاتفاق المحتمل مع لبنان

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN -أعلن الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الثلاثاء، اعتزامه التصويت ضد الاتفاق المحتمل لوقف إطلاق النار مع لبنان، متجنبا التلويح باستقالته من الحكومة، وفق ما أورده إعلام عبري.

ومن المقرر أن ينعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية“الكابينت” بعد عصر الثلاثاء، من أجل مناقشة اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان والمصادقة عليه.

وقال زعيم حزب“القوة اليهودية” اليميني المتطرف بن غفير، لإذاعة الجيش الإسرائيلي:“سأصوت اليوم ضد الاتفاق، وسأحاول إقناع الوزراء بالتصويت ضده، نحتاج أن نسمع أصوات سكان الشمال التي تقول فشلنا في تحقيق هدف الحرب بإعادتهم سالمين”.

وردا على سؤال بشأن تهديداته السابقة بالاستقالة من الحكومة في حال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، قال:“قلت إننا لن نلتزم بالائتلاف (دعم قوانين الحكومة)، ولم أتحدث عن الاستقالة”.

وأضاف:“لقد انضممت مؤخرا إلى الحكومة المصغرة وخرج بيني غانتس وغادي آيزنكوت، وأثرت في عملية الصافرة (تفجير أجهزة نداء حزب الله في لبنان) والقضاء على (زعيم حزب الله حسن) نصر الله والمناورة في لبنان، وهذا ليس صدفة”.

وعن موقفه في حال انتهك“حزب الله” الاتفاق المرتقب، قال بن غفير:“أثق في نتنياهو وبأنني سأؤثر عليه كما أثرت عليه في الأشهر الثلاثة الماضية”.

وقالت صحيفة“معاريف” الإسرائيلية، الثلاثاء:“سيكون لدى نتنياهو أغلبية ساحقة في الكابينت للموافقة على الاتفاق”.

وأشارت إلى أن وزير المالية زعيم حزب“الصهيونية الدينية” بتسلئيل سموتريتش اعتبر أن الاتفاق لا يستحق الورق الذي سيوقع عليه”.

ولم تشر الصحيفة لقرار سموتريتش حول تصويته إزاء الاتفاق ما إذا سيكون معه أم ضده.

ونقلت الصحيفة عن سموتريتش قوله، الإثنين:“لن يكون أي اتفاق، إذا وقع، لن يستحق الورق الذي يوقع عليه، إنه ليس مثيرا للاهتمام، المثير للاهتمام هو أننا فككنا حزب الله وسنواصل تفكيكه”.

والاثنين، أعلن البرلماني اللبناني قاسم هاشم، عن قرب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل، وأن إعلانه قد يكون خلال 36 ساعة“بعدما أصبح شبه مكتمل”.