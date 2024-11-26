ميقاتي يستعد لعقد جلسة حكومية غداً للموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار وسط جدل حول حسابات الربح والخسارة

MENAFN - Palestine News ) بيروت / PNN - يراقب لبنان ما سيصدر عن حكومة إسرائيل حول اتفاق وقف إطلاق النار ليتخذ الإجراءات اللازمة في حال لم يلجأ بنيامين إلى أي مناورة، حيث طلب رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي من الوزراء البقاء على جهوزية لعقد جلسة لمجلس الوزراء يوم غد الأربعاء للموافقة على وقف النار، بعدما تبلّغ من الموفد الأمريكي آموس هوكشتاين رسمياً موافقة تل أبيب.

وكلّف ميقاتي الأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية، القيام بالترتيبات اللازمة لتأمين نصاب عقد الجلسة المحدد بـ16 وزيراً لعرض آلية تنفيذ القرار 1701، واتخاذ القرار بالموافقة عليها من دون معرفة ما إذا كان وزراء“التيار الوطني الحر” سيشاركون في الجلسة أم سيستمرون بالمقاطعة.

وأوردت القناة 12 الإسرائيلية أن مسودة الاتفاق تتضمن فترة انتقالية مدتها 60 يوماً ينسحب خلالها الجيش الإسرائيلي، بينما ينتشر الجيش اللبناني في المناطق القريبة من الحدود، وينقل“حزب الله” أسلحته الثقيلة إلى شمال الليطاني. كما تتضمن المسودة أيضا لجنة إشرافية بقيادة الولايات المتحدة لمراقبة التنفيذ ومعالجة الانتهاكات.

وذكرت صحف عبرية أنه“بموجب الاتفاق، وافقت واشنطن على تقديم ضمانات لإسرائيل تتضمن دعمها العمل العسكري الإسرائيلي ضد التهديدات الوشيكة من الأراضي اللبنانية، واتخاذ إجراءات لتعطيل إعادة تأسيس الوجود العسكري لحزب الله بالقرب من الحدود. كما يتضمن الاتفاق إجراء إسرائيليا بعد التشاور مع الولايات المتحدة في حال عدم تعامل الجيش اللبناني مع التهديد”.

وأكد رئيس كتلة“الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد“أننا سننتظر ونرى نتائج التفاوض غير المُباشر، مع التأكيد أن ما أعلنه رئيس مجلس النواب نبيه بري من أن أي تعديل بالزائد أو بالناقص على نص القرار 1701 هو أمر لا يقبل به عاقل، إنما يعبّر عن منطق والتزام وطني واثق وصارم ومسؤول، بالحق السيادي والإنساني الذي تُدافع عنه المقاومة بثبات وشجاعة وإباء”.

واعتبر رعد في مقال صحافي“أن السؤال المشروع يبقى عن ضمان التزام العدو بموجبات القرار، وهل من ضمانة سياسية يُمكن الرُّكون إليها؟!”، وأضاف:“بكُل جرأة، نفترض أن الضمانة المُثلى هي في المُعادلة نفسها التي أرغمت العدو مُجدداً على وقف عدوانه وتيئيسه من إمكانية إخضاع إرادة اللبنانيين وانتهاك سيادة بلدهم. إنها مُعادلة الشعب والجيش والمُقاومة، وإذا ما زال لدى البعض نقاش حول أصل هذه المُعادلة أو حول تفعيلها، أو يقترح مُعادلة أخرى، فالحوار الوطني السيادي وحده هو السبيل الواقعي المُجدي لحسم هذا الأمر، والضامن لتعزيز الوفاق الوطني اللبناني”.

ومن شأن إعادة التمسك بالمعادلة الثلاثية أن يفتح باباً للسجالات في لبنان حول دور المقاومة في المرحلة المقبلة، ولاسيما في تساؤلات لدى قوى المعارضة إذا كان“حزب الله” سيعمل على نقض الاتفاق ويحتفظ بسلاحه؟ أو إذا كان سينتقل من الحرب ضد إسرائيل إلى حروب في الداخل كما حصل في 7 أيار/ مايو 2008؟ وهل يشمل تطبيق القرار 1701 القرارين 1559 و1680؟

وفي انتظار جلاء الصورة، لوحظ أن الجدل بدأ في بيروت حول حسابات الانتصار والهزيمة بين أنصار“حزب الله” وخصومه. فالإعلام الموالي للحزب ركّز على“أن التسوية التي تقوم على تنفيذ القرار 1701 بلا حرف زائد لم تكن لتتحقق لولا الصمود الأسطوري لأبطال المقاومة الذين منعوا العدو على مدى نحو شهرين من تحقيق إنجاز ميداني باحتلال ولو قرية واحدة من قرى الحافة والتثبيت فيها، ولولا سرعة تعافي المقاومة وتماسكها وإعادة هيكلة قدراتها، بما مكّنها من فرض سيف القصف الصاروخي فوق رقاب أربعة ملايين إسرائيلي، ولولا الاحتضان، الأسطوري هو الآخر، من بيئة المقاومة لهذه المقاومة، ومن البيئة اللبنانية الأوسع للنازحين الجنوبيين والبقاعيين”.

وأفادت صحيفة“الأخبار” أن“العدو خيّب مجدداً آمال وأحلام بعض الأطراف، ورغم التدمير الواسع الذي تسبّب به العدو والمجازر التي ارتكبها، فإن الحسبة الأولى تشير إلى إفشال أهداف العدوان الأساسية بإقامة شرق أوسط جديد خالٍ من المقاومة، وبالقضاء على حزب الله، وبفرض نظام سياسي في لبنان يكون الحزب خارجه كما أعلن الإسرائيليون، وكما أوحى الأمريكيون إلى بعض حلفائهم في الداخل”.

وقالت:“لم يكن نتنياهو ليذهب أساساً إلى التفاوض لو أن في إمكانه تحقيق أي من هذه الأهداف، مثلما لم يتمكن من إعادة مستوطن واحد إلى المستعمرات الشمالية من دون اتفاق، وهو ما أكدته المقاومة منذ اليوم الأول”.

ولوحظ أن الإعلام الممانع ركّز على الأصوات المنددة بالاتفاق في الجانب الإسرائيلي، وخصوصاً ما عبّر عنه رؤساء البلديات ومجالس المستوطنات الشمالية من قلق حول مضمون الاتفاق، حيث قال رئيس المجلس الإقليمي في الجليل الأعلى، عميت صوفر:“إن كل منزل على الحدود الشمالية هو موقع إرهابي لحزب الله الذي سيعود بالتأكيد ويعيد البنى التحتية الإرهابية التي دفعنا دماء جنودنا لتفكيكها. وحيث اعتبر رئيس بلدية كريات شمونة أفيحاي شتيرن“أن اتفاقية الاستسلام تجعل السابع من أكتوبر أقرب إلى الشمال أيضاً، وهذا يجب ألا يحدث”، مضيفاً:“لا أفهم كيف انتقلنا من النصر الكامل إلى الاستسلام الكامل”. وسأل:“لماذا لا نكمل ما بدأناه؟ بدلاً من الاستمرار في سحق حزب الله وانهياره نقوم بحقنه بالأكسجين”.

بدوره، رأى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير“أن التوصل إلى اتفاق مع لبنان يعدّ خطأ كبيراً وتفويتاً لفرصة تاريخية لاجتثاث حزب الله”.

في المقابل، فإن وسائل الإعلام القريبة من قوى المعارضة اللبنانية، رأت أنه“من خلال المعطيات، سيكون الاتفاق بمثابة إذعان إلهي على نسق الانتصار الإلهي الذي تباهى به حزب الله بعد حرب تموز/ يوليو عام 2006”.

وقال المحلل السياسي مارون مارون القريب من“القوات اللبنانية”:“إن اتفاق وقف إطلاق النار يرقى إلى مستوى الهزيمة والاستسلام والإذعان بالكامل لإسرائيل، فكل ما رفضه حزب الله وافق عليه ضمن الصفقة المنوي الإعلان عنها وتتلخص بما يلي:

– رضخ“المحور” للتفاوض تحت النار بعدما أعلن مراراً ألا تفاوض في ظل الأعمال العسكرية.

– تم فصل جبهة الجنوب عن غزة خلافاً لرغبة الممانعة التي أعلنت بأعلى الصوت أنه لا فك للارتباط بين الجبهتين.

– احتفظ الجيش الإسرائيلي لنفسه بحرية الحركة مُتحرراً من أية قيود.

– الجيش الإسرائيلي باقٍ في الجنوب لغاية 60 يوماً، ولن ينسحب إلا بعد التنفيذ الكامل لبنود الاتفاق، ومن ضمنها منع عناصر“حزب الله” من العودة إلى قراهم.

– لم يشمل اتفاق وقف النار إطلاق سراح أسرى“حزب الله” لدى إسرائيل.

–“حزب الله” وعد بيئته ومَن يدورون في فلكه باجتياح الجليل والدخول إلى المستوطنات، فبات طموحه الأقصى عدم وصول الجيش الإسرائيلي إلى نهر الليطاني.

المصدر / القدس العربي