مدير زراعة محافظة أريحا والأغوار: الأضرار تتكرر بسبب الأوضاع السياسية والعوامل الطبيعية

MENAFN - Palestine News ) اريحا / PNN / يعانيالمزراع الفلسطيني العديد من التهديدات في هذه منطقة أريحا والأغوار، في ظل غياب الحماية والخطط الاستراتيجية لتطوير هذا الكنز الاقتصادي المهم حيث تراجعت زراعة الخضار، وغابت الحمضيات من الاسواق، وبات الموز الريحاوي مهددا بالانقراض.

وأوضح مدير مديرية زراعة محافظة أريحا والأغوار، أشرف بركات، أن قطاع الزراعة في المحافظة يعد قطاعاً مهماً وجاذباً للمزارعين وللاستثمار والأيدي العاملة، إلا أنه تعرض لأضرار كبيرة بعد أزمة كورونا والأوضاع السياسية، وخاصة بعد 7 أكتوبر.

وأضاف بركات في حلقة جديدة من برنامج صوتكم مهم الذي تنتجه شبكة وطن الاعلامية أن هذه الهجمات كرست هجمات المستوطنين على المناطق الزراعية الرئيسية، إلى جانب الإغلاقات المستمرة التي تعرضت لها المحافظة، مما أدى إلى خسائر مادية كبيرة.

وأشار بركات إلى أن الخسائر قبل 7 أكتوبر كانت كبيرة، حيث بلغت خسائر موسم البطيخ وحده أكثر من 7 ملايين دولار، فيما تجاوزت الخسائر الإجمالية 14 مليون دولار.

وأوضح أن الأضرار تتكرر بسبب الأوضاع السياسية والعوامل الطبيعية، مثل الصقيع الذي يلحق ضرراً بالمحاصيل. وأضاف أن الوزارة تعمل على توثيق هذه الأضرار وتدرس تأثيرات التغير المناخي.

وفيما يتعلق بتعويض المزارعين، أوضح بركات أن التعويضات لا تتم بشكل مباشر، ولكن عبر دعم المزارعين بإنشاء طرق زراعية جديدة، مما يعزز صمودهم، خاصة في المناطق المصنفة "ج".

وأكد أن نشاطات الوزارة انتقلت من المناطق "أ" إلى المناطق "ج"، وأن هناك ضغوطاً على المانحين لإنشاء مشاريع في هذه المناطق لدعم صمود المزارعين.

وبخصوص ارتفاع أسعار المياه، أكد بركات أن موضوع المياه معقد بسبب شح المياه وملوحة كل من المياه والتربة.

وأشار إلى أن إدارة المخاطر تتطلب بيئة ثابتة، لكن الأوضاع السياسية والتغيرات المناخية يفرضان تحديات كبيرة، موضحا

أن حوالي 90 ألف دونم من المراعي الزراعية تم منع مربي الثروة الحيوانية من الوصول إليها بسبب الأوضاع السياسية.

وفيما يتعلق بعدم تنظيم الفلل في المناطق الزراعية، شدد بركات على أن أولوية الوزارة هي زيادة المساحة الزراعية وتعزيز اقتصاد المزارعين، لكنه أشار إلى أن القانون يمنع الوزارة من التدخل في المخطط الهيكلي داخل المدن.

وأضاف أن طبيعة الملكية في محافظة أريحا تختلف، حيث توجد أراضٍ مملوكة للدولة، وأراضٍ تابعة للأوقاف، وأخرى مملوكة لأشخاص من خارج المحافظة، إلى جانب المزارعين الأصليين من أبناء أريحا.

واظهر استطلاع للرأي نشرته وكالة وطن، حو ما هو المطلوب من الحكومة الفلسطينية فعله لمنع انهيار قطاع الزراعة في محافظة اريحا والاغوار حيث

شارك فيه 3790 متصفحا ، ووفقا لنتائج الاستطلاع فإن 18% من المواطنين صوتو نحو فتح اسواق جديدة لتصدير المنتجات الزراعية، و59% نحو اطلاق برامج تدريبية وتوجيهية للشباب للانخراط في القطاع الزراعي ، و18% نحو وقف التمدد العمراني في الاراضي الزراعية، 5% صوتو لتوفير المياه بكميات مناسبه للمزارعين.

وفي ذات السياق حذر مدير الإغاثة الزراعية في محافظة أريحا والأغوار، عكرمة عدس، من الخطر الذي يهدد الزراعة في الأغوار، خاصة بسبب الامتداد العمراني الذي استهدف الأراضي الزراعية الخصبة خلال السنوات العشرة الأخيرة.

وأوضح أن هذه الأراضي تحولت إلى "غابة من الإسمنت"، مما أثر سلباً على كمية الإنتاج الزراعي.

وأشار إلى أن المناطق الأخرى التي قد تكون صالحة للزراعة تواجه مشاكل، مثل نقص المياه وارتفاع نسبة الملوحة في التربة، وهي بحاجة إلى معالجة قبل أن تصبح قابلة للتوسع الزراعي.

وفيما يتعلق بالأضرار التي تلحق بالمزارعين، أشار عدس إلى أن التأمين الزراعي كان مطروحاً كأحد الأدوات لحماية المزارعين، ولكنه لم يتم تفعيله بالشكل الصحيح. وأكد على ضرورة وجود حلول واضحة للمزارعين لحمايتهم من المخاطر المختلفة.

وأشار عدس إلى أن القطاع الزراعي في فلسطين يعاني من محدودية في الفرص، مع تراجع في الزراعة، لافتا الى أن الشباب يجب أن يكونوا محور التركيزحاليا، حيث توجد العديد من المؤسسات التي تقدم منح زراعية للشباب.

وأضاف عدس أنه من الضروري استغلال أراضي الأوقاف لتأسيس مشاريع زراعية وتشغيل المزارعين.

وبشأن شح المياه وارتفاع أسعارها، دعا إلى ضرورة متابعة سلطة المياه لضمان ضخ المياه بالأسعار المناسبة للمزارعين.

كما أكدت عضو نقابة المزارعين، نجاة أرميلية، أن الزحف العمراني في منطقة العوجا أثر بشكل كبير على الأراضي الزراعية، كما تسبب في استنزاف مصادر المياه التي أصبحت تُستخدم للبرك، مما يهدد استمرارية الزراعة، لافته الى أهمية الحد من هذه الممارسات للحفاظ على الأراضي الزراعية.

وأضافت أرميلية أن المزارعين، وخاصة المزارعات، يواجهون تحديات كبيرة في الإنتاج والتوزيع، مشيرة إلى ضرورة عدم السماح للمزارعين باستغلال الأراضي الزراعية وتحويلها إلى أراض سكنية.

ولفتت إلى أن المرأة الفلسطينية تبدع في جميع المجالات، ولكن المزارعات في أريحا والأغوار يعانين من نفس التحديات التي يواجهها المزارعون بشكل عام، مثل نقص المياه وتأثيرات الزحف العمراني.

وأشارت إلى أن الجهود مستمرة لتوفير بدائل تساعد المزارعات في تحسين وضعهن الاقتصادي، ولكن حتى الآن لم تتحقق الأهداف المرجوة.

واشارت أن هناك حاجة لمزيد من الدعم من المؤسسات المانحة، النقابات، والجمعيات، خاصة لتقديم منح للمزارعات ومساعدتهن اقتصاديا.

وفيما يخص فئة الشباب، أوضحت أرميلية أن هناك دعمًا ماليًا لكن ليس كبيرًا يُقدم لهم لشراء الأراضي وتأسيس المشاريع، ولكنهم بحاجة إلى مؤسسات تساعدهم في تحقيق دورهم في الزراعة.

وختمت حديثها بتوجيه توصياتها للمؤسسات لتكثيف الجهود، خاصة القانونية منها، لتحسين دخل المزارعين والمزارعات، مشددة على أن الزراعة هي أساس الاقتصاد الفلسطيني.

من جانبة أوضح نقيب المزارعين موفق هاشم أن قطاع الزراعة في أريحا والأغوار يعاني من تدهور شديد نتيجة الظروف السياسية والاقتصادية، حيث كانت المنطقة تزرع 15 ألف دونم من البطيخ، ولكن اليوم تراجعت المساحات المزروعة بسبب شح المياه والأوضاع السياسية.

وأكد هاشم أن هناك أضرارًا مسجلة منذ عام 2008 لم يتم تعويض المزارعين عنها، مطالبًا بتنفيذ القوانين الموجودة في وزارة الزراعة وعدم إلغاء قانون التأمينات، الذي وصفه بأنه حماية للمزارعين. كما أشار إلى أن برنامج هيئة الإقراض الزراعي هو "هيئة وهمية" لا تقدم الدعم المطلوب.

بدوره قال عبد القادر مشارقة، مسؤول في جمعية النباتات الطبية في أريحا، أن المناطق الزراعية تتعرض لهجمات شرسة من المستوطنين، خاصة في منطقة العوسج التي تقع بين العوجا وأريحا، ما يؤثر سلبًا على النشاط الزراعي في المنطقة.

فيما أشار المزارع سليمان جلايطة إلى أن الفلل والنفايات الناتجة عنها تشكل كارثة للأراضي الزراعية، مضيفًا أن الأوضاع السياسية يفاقم الخسائر الاقتصادية، حيث تم إتلاف أكثر من 400 صندوق من الخيار خلال ثلاثة أيام بسبب القيود المفروضة على نقل البضائع.

كما أكد أن الأراضي الزراعية تتقلص بسبب التوسع العمراني، والبضائع الإسرائيلية أصبحت البديل في الأسواق، مع عدم وجود سعر موحد في السوق المركزي.

من ناحية أخرى، تحدثت مليحة نصار، صاحبة شركة زراعية، عن ارتفاع أسعار المياه، مشيرة إلى أن وزارة الأوقاف تفرض على المستثمرين دفع رسوم، مما يزيد من التكلفة على المزارعين.

وأضافت أن تراجع القطاع الزراعي يعود إلى غياب خطط شاملة وأولويات واضحة للزراعة، مشيرة إلى أن دعم مؤسسات المجتمع المدني للقطاع الزراعي هو دعم جزئي وغير كافٍ.

وفي سياق آخر، ذكر أحد المزارعين أن حوالي 500 دونم من الأراضي التابعة لصندوق الاستثمار في منطقة النويعمة تم تحويلها إلى منتجعات سياحية، رغم أنها كانت أراضٍ خصبة يستفيد منها أكثر من 60 أسرة.

وأوصى المشاركون بضروة وضع خطة عمل إستراتيجية يشارك فيها ممثلين عن مختلف القطاعات والمؤسسات ذات العلاقة بالقطاع الزراعي في محافظة أريحا والاغوار بهدف الحد من المشاكل التي يعانيها المزراعين وتضمن تقوية المزارعين وحمايتهم ، والحفاظ على الأراضي الزراعية لزيادة المحاصيل التي تساهم بشكل كبيرة في دعم سلة الخضار والفواكة للمجتمع الفلسطيني