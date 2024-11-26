8281 معاملة أُنجزت من خلال المكاتب الخارجية لهيئة تنظيم قطاع الات

MENAFN - Khaberni) خبرني - بلغ عدد المعاملات المنجزة من خلال المكاتب الخارجية لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات الخارجية منذ بداية العام ولغاية تاريخه (8281) معاملة.





وقالت الهيئة إن مكتب المطار أنجز غالبية المعاملات والتي وصلت 5760 معاملة بينما مكتب عمان 745 معاملة والعقبة 1421 معاملة وباقي المراكز 355 معاملة، وفق قناة المملكة.





وبحسب الهيئة فإن مكتب مركز جمرك العقبة تم افتتاحه بتاريخ 10/10/2017 تنفيذاً لمشروع النافذة الواحدة بغية تسهيل الحركة التجارية وانسياب السلع في المراكز الجمركية من خلال وجود مندوبين لجميع المؤسسات الحكومية المعنية في مكان واحد لتوفير جميع الخدمات للمراجعين والمستثمرين، بما يضمن سهولة وسرعة تقديم الخدمات بكفاءة وفعالية.





كما جرى إنشاء مكتب الهيئة في جمرك مطار الملكة علياء الدولي/ الشحن الجوي بتاريخ 20/10/2015 وجاء قرار افتتاح المكتب بمركز جمرك المطار/ الشحن بعد إجراء بعض المقارنات التي بينت أن حجم العمل المحول من جمرك مطار الملكة علياء الدولي/ الشحن إلى الهيئة يشكل ما نسبته 80% من حجم طلبات الإدخال الواردة إلى الهيئة.