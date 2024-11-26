الاحتلال يعتقل 16 مواطنا من الضفة بينهم طفلان

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء أمس، وحتى صباح اليوم الثلاثاء، 16 مواطناً على الأقل من الضفة، بينهم طفلان، وأسرى سابقون.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، أن عمليات الاعتقال تركزت على محافظات: الخليل، ورام الله، ونابلس، وبيت لحم، والقدس، وقد رافقها تنفيذ عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات وتهديدات بحق وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

يُشار إلى أن عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا، بلغ أكثر من 11 ألفا و800 مواطن من الضفة بما فيها القدس.

ومن الجدير ذكره أنه يواصل الاحتلال تصعيد عمليات التحقيق الميداني في البلدات والمخيمات، التي تصاعدت بشكل غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة المستمرة، كعملية انتقامية تندرج في إطار جريمة (العقاب الجماعي)، التي استهدفت فئات المجتمع الفلسطيني كافة.

يذكر أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تتضمن المعتقلين من الضفة دون غزة، والتي تقدر أعدادهم بالآلاف.