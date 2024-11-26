اللجنة الوطنية للتربية والثقافة تثمن قرار استجابة اليونسكو العاجل ضد إغلاق الأونروا

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - ثمن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم علي زيدان أبو زهري، القرار الصادر عن المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، في دورته الاستثنائية الـ8، حول أهمية دور وكالة "الأونروا" ودعم استمرار عملها وولايتها باستجابة عاجلة من "اليونسكو" لا سيما في مجال التعليم.

وقدم أبو زهري الشكر باسم دولة فلسطين، لكل الدول التي صوتت لصالح هذا القرار وخاصة المملكة الأردنية الهاشمية، وكل الدول العربية والصديقة التي عقدت هذه الجلسة الاستثنائية، ولوفد دولة فلسطين لدى المنظمة، معتبرا هذا التصويت بمثابة انتصار ومناصرة لحقوق شعبنا في ظل ظروف معقدة، استطاع الاحتلال وأعوانه خلالها، إعادة العالم وقيمه الإنسانية إلى عصور، حاربت المنظمات الدولية والمجتمع الدولي من أجل انتزاع البشرية من قيمها المسيئة للإنسانية والعدالة.

وشدد على ضرورة أن تتخذ كل المنظمات الدولية السياق ذاته، في حماية الشعب الفلسطيني صاحب التاريخ الحضاري والإنساني العريق، في إطار دورها الحقيقي، والاحتذاء "باليونسكو" ورفض كل الضغوط التي تمارسها قوى الشر، والانتصار للعدالة.

وأكد أهمية استمرار العالم في مساعيه للإبقاء على "الأونروا" ودعمها وتثبيت عملها حتى ينتهي دورها بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هُجروا منها، وهو الدور الذي يأخذ الصبغة القانونية والدولية التي أُسست من أجله، في الوقت الذي تستمر معاناة اللاجئ الفلسطيني باعتباره الأقل حظا في الحصول على الخدمات الأساسية من تعليم ورعاية صحية وخدمات إنسانية أساسية، وأيضا في ظل عدم قدرة أي جهات أخرى على القيام بهذا الدور، خاصة في ظل استمرار الاحتلال والاعتداءات اليومية المباشرة.

وأشاد أبو زهري بما قدمته "الأونروا" من خدمات ساهمت بشكل كبير في تطوير التعليم في فلسطين، وخفض نسب الأمية، وإتاحة الفرص أمام الشباب اللاجئين في الاستمرار في العملية التعليمية.