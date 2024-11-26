مسؤول إسرائيلي: اتفاق وقف إطلاق نار مع حزب الله لمنع قرار لمجلس الأمن يشمل غزة

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN - يعتزم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، طرح اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله لمصادقة الكابينيت السياسي – الأمني، وليس الحكومة بهيئتها الكاملة، فيما نقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" اليوم، الثلاثاء، عن مسؤول إسرائيلي وصفه الاتفاق بأنه "صفقة هشة لكنه مصلحة إسرائيلية بارزة".

واعتبر المسؤول الأمني أن اتفاق وقف إطلاق النار "ليس إنهاء للحرب، وإنما اتفاق وقف إطلاق نار سيتم اختباره يوميا. وهذا (الاتفاق قد يستمر) يومين، ومن الجائز أن يستمر سنتين".

وأضاف المسؤول أن "وثيقة جانبية من الإدارة الأميركية تسمح لإسرائيل بالعمل ضد أي خرق لوقف إطلاق النار، وبضمن ذلك تعزيز القوة من جانب حزب الله" في إشارة إلى نقل أسلحة من سورية إلى لبنان.

واستدعى نتنياهو، أمس، جميع الوزراء الأعضاء في الكابينيت إلى "محادثات إقناع" كي يؤيدوا الاتفاق خلال اجتماع الكابينيت الذي سيعقد عصر اليوم من أجل المصادقة على الاتفاق، فيما أعلن الوزيران بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير أنهما سيعارضان الاتفاق.

وأشارت "كان" إلى أن الاعتقاد في إسرائيل هو أن اتفاق وقف إطلاق النار هو "مسألة منتهية"، وسيعقد نتنياهو مشاورات أمنية قبل اجتماع الكابينيت.

ويتوقع أن يدخل وقف إطلاق النار خلال ساعات أو يوم حيز التنفيذ، وقال المسؤول الإسرائيلي إن "هذا سيكون إعلان أميركي – فرنسي، وكلا الجانبين (الإسرائيلي واللبناني) سيعلنان موافقتهما عليه".

وقال المسؤول الإسرائيلي إن هناك عدة أسباب لموافقة إسرائيل على وقف إطلاق النار، "والسبب الأول هو أننا نريد أن نمنع بقدر الإمكان إمكانية مصادقة مجلس الأمن الدولي على قرار (لوقف إطلاق النار) في الشمال وكذلك في الجنوب" أي في قطاع غزة، حسبما نقل عنه موقع "واينت" الإلكتروني.

وأضاف أن السبب الثاني هو "وجود ضرورة لإنعاش القوات. وعناصر قوات الاحتياط موجودون منذ أكثر من سنة في القتال في غزة ولبنان ونحن نريد إنعاشهم وشحن قواهم".

وتابع أن السبب الثالث هو "قطع العلاقة بين غزة ولبنان، وهو ما لا تريده حماس. ومصلحة حماس هي الاستمرار بتلقي المساعدة من حزب الله وإيران. ونحن نقطع هذا الأمر ونعزل بين الساحات، ونبقي حماس لوحدها في المعركة، إضافة إلى الضغط العسكري الذي سيتم نتيجة نقل قوات. ونأمل أن المسألة السياسية والإستراتيجية واستمرار الضغط العسكري، سيقودان إلى صفقة لتحرير المخطوفين".

وحسب المسؤول الإسرائيلي، فإنه "ينبغي القول إن مصلحتنا هي تجاوز هذين الشهرين على الأقل" إلى حين بدء ولاية الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب.

ولفت إلى أن "الرسالة الجانبية" بين الولايات المتحدة وإسرائيل "ليست وثيقة علنية ولن توقع الأطراف عليها. ونظام الإشراف على الاتفاق سيكون أفضل لأن الولايات المتحدة ستقوده. وخلال 60 يوما سيتجه الجيش الإسرائيلي جنوبا وحتى العودة إلى إسرائيل".

وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن "إسرائيل تجري مفاوضات مع إدارة بايدن، ووفقا للتقديرات سيسمح الاتفاق للأميركيين بوقف تأخير تزويد الذخيرة لإسرائيل".