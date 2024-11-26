إطلاق الشبكة الصينية - العربية حول بحوث السياسات وبناء القدرات

MENAFN - Palestine News ) بكين / PNN - أطلقت الأكاديمية الصينية للحوكمة، بالتعاون مع ديوان الموظفين العام - الوطنية الفلسطينية للإدارة، وبالشراكة مع الدول العربية، شبكة التعاون الصينية-العربية، في مجال بحوث السياسات وبناء القدرات، في حفل رسمي في العاصمة الصينية بكّين.

وقادت دولة فلسطين، جهود التنسيق والتشبيك بين الدول العربية والصين، لإنشاء هذه الشبكة، التي تمثل أول تجمع صيني-عربي يعنى بالإدارة العامة.

وتهدف المبادرة إلى دعم تبادل الخبرات والمعرفة بين الصين والدول العربية في مجالات: الحوكمة، والإدارة العامة، وتطوير السياسات، إضافة إلى تعزيز القدرات الإدارية والتدريبية للمسؤولين الحكوميين وصناع القرار في المنطقة العربية.

وتسعى إلى بناء جسور التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف عبر إقامة ندوات، ومنتديات، وورش عمل متخصصة، تُستعرض فيها أفضل الممارسات وأحدث الدراسات حول تحديات الحوكمة والسياسات العامة، وبناء شراكة إستراتيجية تُعنى بالبحث العلمي والتطوير المؤسسي وبناء القدرات، مع التركيز على مواجهة التحديات المشتركة مثل: التنمية المستدامة، والحوكمة الرشيدة، والتنمية الاقتصادية، والتغير المناخي.

وتضم الشبكة مجموعة واسعة من الدول العربية إلى جانب فلسطين وهي: (الأردن، والسعودية، والبحرين، وسلطنة عُمان، وتونس، والجزائر، والمغرب، ومصر)، والعديد من المؤسسات من بينها المؤسسات والمعاهد والأكاديميات الوطنية للحوكمة، والمعاهد والمدارس الإدارية، ومراكز البحث، ومنظمات دولية، بما يعكس التنوع والالتزام بروح الشراكة القائمة على الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة.

وشكر كبير نواب رئيس الأكاديمية الصينية للحوكمة والرئيس التنفيذي لها الوزير شيه تشن تاو، في كلمته بحفل إطلاق الشبكة، ديوان الموظفين العام - المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة، على جهودهما في إطلاق هذه الشبكة وتحفيز الدول العربية للمشاركة فيها والانضمام إليها.

وأعرب عن أمله في استمرار التنسيق والعمل المشترك مع رئيس مجلس إدارة المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة، رئيس الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية موسى أبو زيد، لاستكمال هذه المبادرة الهامة وتحقيق المزيد من النتائج والوصول إلى الأهداف المرجوّة من تأسيسها.

وبين أن الأكاديمية الصينية للحوكمة وديوان الموظفين العام بادرا إلى تأسيس الشبكة الصينية-العربية لأبحاث السياسات وبناء القدرات عام 2023، وقد تم إدراجها ضمن مبادرة الحزام والطريق كجزء من دورتها الثالثة.

وأكد الوزير الصيني، أن هذا الإنجاز تحقق بفضل الدعم والتعاون القوي مع كل الأطراف، كما أشار إلى أن العلاقات التي بُنيت على طريق الحرير القديم تطورت لتشمل الآن تعاوناً حديثاً يدعم التنمية المشتركة.



وبين أن تحقيق التحديث في الحوكمة والإدارة هدف مشترك للطرفين الصيني والعربي، ويستند إلى تجربة الأكاديمية كأهم مؤسسة لتدريب الكوادر البشرية في الصين، مؤكدا أهمية تعزيز الشراكة بين الصين والدول العربية لتبادل الخبرات في مجالات الحوكمة والإدارة.

وأكد أن هذه المبادرة ليست مجرد مشروع عابر، بل خطوة إستراتيجية نحو بناء مستقبل مشترك يعزز التنمية المستدامة، ودعا جميع الأطراف إلى مواصلة التعاون والعمل بروح الفريق على تحقيق الأهداف المرجوّة وتحويل هذه الشبكة إلى نموذج عالمي للتكامل والشراكة.

من جانبه، أكد أبو زيد في كلمته عبر تقنية "الزوم"، أهمية الشبكة الصينية-العربية لأبحاث السياسات وبناء القدرات كجسر إستراتيجي لتعزيز العلاقات التاريخية بين الطرفين، من طريق الحرير إلى شراكات حديثة تتماشى مع متطلبات القرن الحادي والعشرين.

وشدد على أن هذا التعاون يُعد نموذجًا للعلاقات الدولية التي تجمع بين الحضارات لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن إطلاق الشبكة يعكس عمق العلاقات وغنى التاريخ المشترك.

وقال أبو زيد: الشبكة ليست مجرد مشروع تعاوني عابر، بل هي منصة إستراتيجية تهدف إلى إحداث تغيير ملموس في مجال الإدارة العامة، كما تمثل نموذجاً للتواصل الفعّال وتبادل الخبرات بين الجانبين في مجالات الإدارة والتنمية وتطوير حلول مبتكرة تدعم صانعي القرار، من خلال التعاون بين المؤسسات الحكومية والأكاديميات الوطنية ومراكز الأبحاث.

وشدد على أهمية أن تتحول الشبكة إلى أداة مؤثرة في تحسين السياسات العامة وتطوير الكوادر البشرية في العالم العربي، داعياً إلى تحويل الإدارة العامة إلى نموذج ريادي قادر على تصدير الخبرات إلى دول أخرى، وخاصة تلك التي تواجه تحديات في تحقيق التنمية.

وأشار إلى أهمية تضمين الفئات المهمشة في هذه الجهود لضمان تحقيق العدالة والشمولية، داعياً الجميع إلى العمل بمسؤولية وبروح الشراكة والتعاون لتحقيق تطلعات الشعوب نحو مستقبل يقوم على الابتكار، والمعرفة، والاحترام المتبادل.

بدوره، أشاد رئيس ديوان الخدمة والإدارة العامة في الأردن الوزير سامح الناصر، بجهود ديوان الموظفين العام الفلسطيني، التي أسهمت في تعزيز التكامل الإقليمي وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول العربية والصين.

وأكد أن انضمام الأردن إلى الشبكة يشكل فرصة لتعميق تبادل الخبرات وتحقيق الأهداف المشتركة التي تجمع بين الدول الأعضاء، مشدداً على أن هذه المبادرات تعزز الجهود الجماعية لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.

وعبر رئيس المنظمة العربية للتنمية الإدارية ناصر القحطاني، في كلمته عن أهمية المبادرة كمحور إستراتيجي لتعزيز التعاون بين الدول العربية والصين في مجالات الحوكمة وبناء القدرات المؤسسية، في وقت يشهد فيه العالم تحديات متسارعة في البيئة، والاقتصاد، والتكنولوجيا.

وقال: سنسعى من خلال الشبكة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة وتحسين الأداء المؤسسي، عبر تنظيم ورش العمل والدورات التدريبية، وتوسيع نطاق البحث العلمي.

وأشاد بالدور البارز الذي لعبه أبو زيد، في تمهيد الطريق لإطلاق هذه الشبكة وحرصه واهتمامه الكبيرين على انضمام المنظمة العربية للتنمية الإدارية إليها، وحثها على المشاركة الفاعلة في هذه المبادرة.

وأكد رئيس المعهد الدولي للعلوم الإدارية أرئد بن شمس، أن المعهد ملتزم بتعزيز الحوكمة العالمية وبناء القدرات المؤسسية، خاصة في المناطق ذات التحديات التنموية.

وشدد على أن هذا التعاون يمثل نموذجاً دولياً لبناء جسور جديدة بين الثقافات، مستنداً إلى الإرث التاريخي لطريق الحرير ومبادئ التفاهم المتبادل.

وبين أن بناء القدرات المؤسسية يمثل حجر الزاوية في التنمية المستدامة، وهو مجال أساسي يركز عليه المعهد الدولي للعلوم الإدارية، مؤكداً أهمية تعزيز الروابط بين المؤسسات الإدارية والأكاديمية في العالم العربي والصين.

وأكدت مديرة المدرسة الوطنية للإدارة في تونس خولة العبيدي، أن هذا التعاون يعكس التزاماً مشتركاً نحو تحقيق التنمية المستدامة وبناء القدرات المؤسسية، داعية إلى استمرارية هذه الجهود من خلال دعم المبادرات التي تفتح آفاقًا جديدة للتكامل بين مؤسسات الدول الأعضاء.

وتضم الشبكة إلى جانب المؤسسات الصينية والعربية: (المنظمة العربية للتنمية الإدارية/ جامعة الدول العربية، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا/ الإسكوا، والمعهد الدولي للعلوم الإدارية/ بلجيكا، والرابطة الدولية للمدارس والمعاهد الإدارية/ بلجيكا، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وشبكة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لبحوث الإدارة العامة/ مينابار).