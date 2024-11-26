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رؤساء سلطات محلية بشمال إسرائيل يعارضون اتفاقا لوقف إطلاق نار مع حزب الله

11/26/2024 5:10:06 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل / PNN - سيُطرح اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، للمصادقة عليه، اليوم الثلاثاء، من قِبل المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، وليس من قِبل الائتلاف الحكوميّ، ولا في الكنيست، وذلك في ظلّ معارضة شديدة من قِبل سلطات محليّة إسرائيلية، شماليّ البلاد.

وقال رئيس المجلس المحلي في شلومي، غابي نعمان، معلّقا على وقف إطلاق النار المُحتمَل في لبنان: "سنعود إلى المكان ذاته، فيما يعود حزب الله إلى السياج، حتى لو كان أضعف".

وشدّد نعمان على أنه "من المهم بالنسبة لي أن يتناقش (رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين) نتنياهو والمجلس الوزاري (الكابينيت) معنا، قبل اتخاذ القرارات"، بحسب ما نقل عنه موقع "واينت"، اليوم الثلاثاء.

ودعا رئيس المجلس الإقليمي للمستوطنات الإسرائيلية في الجولان السوريّ المحتلّ، نتنياهو، إلى التحدث مع رؤساء السلطات، وقال: "كيف لا يزال مطار بيروت يعمل؟ هناك دولة عليها تحمُّل المسؤولية عنهم".

وأعرب رئيس المجلس المحلي في المطلة، عن "غضبه" من الاتفاق المتوقع، مشيرا إلى أن "كارثة 7 تشرين الأول/ أكتوبر (2023)، هي مجرد عرض مبكّر لما سيكون في الشمال في حال عودة حزب الله".

وأكّدت تقارير عديدة، بينها تقارير أوردتها وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الإثنين، اقتراب التوصُّل إلى وقف لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيليّ وحزب الله في لبنان.

وأشارت القناة الإسرائيلية 12 إلى أنه يُتوقّع أن يُعلن نتنياهو للجمهور الإسرائيليّ، اليوم الثلاثاء، الاتفاق، ويعرضه أمامهم.

وفيما أوردت وكالة "رويترز" للأنباء، أمس، أن الولايات المتحدة أبلغت مسؤولين لبنانيين، بأن وقف إطلاق النار، قد يتم خلال ساعات، بدت واشنطن أكثر تريّثا، إذ أعلنت وزارة خارجيّتها، مساء الإثنين، أنها "لا تعتقد أننا توصلنا بعد لاتفاق بشأن لبنان"، مشيرة إلى أنه "لا تزال هناك خطوات يتعيّن علينا اتخاذها".

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