تمهيدا لقصفها.. الاحتلال ينذر لبنانيين بإخلاء مبانٍ بضاحية بيروت

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيروت / PNN - طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مواطنين لبنانيين في عدد من أحياء الضاحية الجنوبية بالعاصمة بيروت، بإخلاء منازلهم تمهيدا لقصفها.
ونشر متحدث باسم جيش الاحتلال عبر منصة "إكس"، خرائط لـ3 مبانٍ في الضاحية الجنوبية، قائلا في المنشور: "إلى جميع السكان الموجودين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في برج البراجنة وتحويطة الغدير، عليكم إخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".
وكثف جيش الاحتلال في الأيام الماضية هجماته الجوية على الضاحية الجنوبية.
وتشهد عدة مناطق في لبنان حركة نزوح هربا من غارات الاحتلال المتواصلة.
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