تمهيدا لقصفها.. الاحتلال ينذر لبنانيين بإخلاء مبانٍ بضاحية بيروت

MENAFN - Palestine News ) بيروت / PNN - طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مواطنين لبنانيين في عدد من أحياء الضاحية الجنوبية بالعاصمة بيروت، بإخلاء منازلهم تمهيدا لقصفها.

ونشر متحدث باسم جيش الاحتلال عبر منصة "إكس"، خرائط لـ3 مبانٍ في الضاحية الجنوبية، قائلا في المنشور: "إلى جميع السكان الموجودين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في برج البراجنة وتحويطة الغدير، عليكم إخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".

وكثف جيش الاحتلال في الأيام الماضية هجماته الجوية على الضاحية الجنوبية.

وتشهد عدة مناطق في لبنان حركة نزوح هربا من غارات الاحتلال المتواصلة.