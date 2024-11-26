مصادر طبية: الاحتلال ارتكب 7160 مجزرة ومسح 1410 عائلات كاملة في قطاع غزة

MENAFN - Palestine News ) غزة / PNN - أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، أن قوات الاحتلال ارتكبت 7160 مجزرة بحق العائلات الفلسطينية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وحتى مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

ونوهت المصادر ذاتها، إلى أن قوات الاحتلال "مسحت بالكامل نحو 1410 عائلات عدد أفرادها 5444 شخصا، من السجل المدني في الفترة المرصودة".

وأوضحت أن عدد العائلات التي أبيدت كاملا ولم يبق منها إلا ناج واحد بلغت نحو 3463، بحيث يصل عدد أفرادها إلى 7934 فلسطينيا خلال الفترة نفسها.

وبينت أن عدد العائلات التي تعرضت لمجازر إسرائيلية وبقي منها أكثر من ناجٍ بلغ نحو 2287 وعدد أفرادها 9577.

وأشارت إلى أن أكثر العائلات فقدا للأفراد كانت عائلة النجار بواقع 520 شخصا، وبعدها المصري التي قتلت إسرائيل منها نحو 287 شخصا، ومن ثم عاشور التي فقدت 217، وتليها عائلتا حجازي وعوض اللتان فقدتا 199 و198 فردا على التوالي.

ويواصل جيش الاحتلال قصف أهداف مختلفة في قطاع غزة، معظمها منازل مأهولة، خاصة في محافظة الشمال، التي تتعرض لحصار مشدد منذ 53 يوما، ما أسفر عن استشهاد وإصابة الآلاف.