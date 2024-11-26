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مخاطر تقبيل حديثي الولادة

11/26/2024 4:23:00 AM
(MENAFN- Al Watan) يحذر الأطباء والمتخصصون في مجال الرعاية الصحية من مخاطر تقبيل الأطفال حديثي الولادة، نظراً لضعف جهازهم المناعي في الأشهر الأولى من حياتهم.
وفي ما يلي بعض النصائح لتقليل خطر إصابة الأطفال حديثي الولادة بالعدوى عند التفاعل معهم:
- غسل اليدين جيداً قبل لمس الطفل أو تقبيله.
- تجنب تقبيل الطفل على وجهه أو فمه، ويفضل تقبيله على قدمه أو مؤخرة رأسه.
- إذا كنت مريضاً أو لديك عدوى نشطة، يجب التفكير مرتين قبل زيارة الطفل، خصوصاً إذا كان عمره أقل من شهر.
- تغطية أي تقرحات باردة إذا كنت مصاباً بالهربس.
- ارتداء قناع إذا كنت مصاباً بمرض تنفسي، مثل الزكام أو الإنفلونزا، وابتعد عن الاقتراب من الطفل.

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