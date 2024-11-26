مخاطر تقبيل حديثي الولادة

(MENAFN
- Al Watan)
يحذر الأطباء والمتخصصون في مجال الرعاية الصحية من مخاطر تقبيل الأطفال حديثي الولادة، نظراً لضعف جهازهم المناعي في الأشهر الأولى من حياتهم.
وفي ما يلي بعض النصائح لتقليل خطر إصابة الأطفال حديثي الولادة بالعدوى عند التفاعل معهم:
- غسل اليدين جيداً قبل لمس الطفل أو تقبيله.
- تجنب تقبيل الطفل على وجهه أو فمه، ويفضل تقبيله على قدمه أو مؤخرة رأسه.
- إذا كنت مريضاً أو لديك عدوى نشطة، يجب التفكير مرتين قبل زيارة الطفل، خصوصاً إذا كان عمره أقل من شهر.
- تغطية أي تقرحات باردة إذا كنت مصاباً بالهربس.
- ارتداء قناع إذا كنت مصاباً بمرض تنفسي، مثل الزكام أو الإنفلونزا، وابتعد عن الاقتراب من الطفل.
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