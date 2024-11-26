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تحدي NASA بجوائز 3 ملايين دولار

11/26/2024 4:23:00 AM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت ناسا تحدي LunaRecycle لجمع أفكار مبتكرة لإعادة تدوير النفايات على القمر، مع جوائز تصل قيمتها إلى 3 ملايين دولار. يُقدر العلماء أن تكلفة نقل رطل واحد إلى القمر تبلغ حوالي 100 ألف دولار، لذا تسعى ناسا لإيجاد طرق فعالة لإعادة استخدام المواد التي يصطحبها رواد الفضاء.
يركز التحدي على النفايات الصلبة مثل التعبئة والتغليف والأقمشة، والهدف هو تحويل هذه النفايات إلى منتجات قابلة للاستخدام تدعم الاستكشاف الفضائي. المرحلة الأولى من المسابقة توفر جوائز بقيمة مليون دولار، وتتضمن مسارين: ((التوأم الرقمي)) للمشاريع الافتراضية و((بناء النموذج الأولي)) للتصاميم الفعلية.
ستكون المرحلة الثانية مرتبطة بالابتكارات الواعدة من المرحلة الأولى، وتقدم جوائز إضافية بقيمة 2 مليون دولار. تُدير التحدي جامعة ألاباما بالتعاون مع وكالة ناسا، مع ضمان عدم المطالبة بحقوق الملكية الفكرية من الفرق.
تأمل ناسا أن تؤدي هذه التقنيات إلى فوائد على الأرض، مما يسهل رحلات الفضاء المستقبلية، خاصة إلى المريخ، حيث تكلفة الشحن أعلى بكثير.
ووعدت الجامعة ووكالة الفضاء الأمريكية بعدم ((المطالبة بأي حقوق ملكية فكرية (IP) من مشاركات الفرق. و))ستظل جميع الأسرار التجارية وحقوق الطبع والنشر وحقوق البراءات وحقوق البرمجيات مع الفريق المعني)).

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