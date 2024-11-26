تحدي NASA بجوائز 3 ملايين دولار

(MENAFN
- Al Watan)
أطلقت ناسا تحدي LunaRecycle لجمع أفكار مبتكرة لإعادة تدوير النفايات على القمر، مع جوائز تصل قيمتها إلى 3 ملايين دولار. يُقدر العلماء أن تكلفة نقل
رطل واحد إلى القمر تبلغ حوالي 100 ألف دولار، لذا تسعى ناسا لإيجاد طرق فعالة لإعادة استخدام المواد التي يصطحبها رواد الفضاء.
يركز التحدي على النفايات الصلبة مثل التعبئة والتغليف والأقمشة، والهدف هو تحويل هذه النفايات إلى منتجات قابلة للاستخدام تدعم الاستكشاف الفضائي. المرحلة الأولى من المسابقة توفر جوائز بقيمة مليون دولار، وتتضمن مسارين: ((التوأم الرقمي)) للمشاريع الافتراضية و((بناء النموذج الأولي)) للتصاميم الفعلية.
ستكون المرحلة الثانية مرتبطة بالابتكارات الواعدة من المرحلة الأولى، وتقدم جوائز إضافية بقيمة 2 مليون دولار. تُدير التحدي جامعة ألاباما بالتعاون مع وكالة ناسا، مع ضمان عدم المطالبة بحقوق الملكية الفكرية من الفرق.
تأمل ناسا أن تؤدي هذه التقنيات إلى فوائد على الأرض، مما يسهل رحلات الفضاء المستقبلية، خاصة إلى المريخ، حيث تكلفة الشحن أعلى بكثير.
ووعدت الجامعة ووكالة الفضاء الأمريكية بعدم ((المطالبة بأي حقوق ملكية فكرية (IP) من مشاركات الفرق. و))ستظل جميع الأسرار التجارية وحقوق الطبع والنشر وحقوق البراءات وحقوق البرمجيات مع الفريق المعني)).
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