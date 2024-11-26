Al يحول التسجيلات لنوتات

(MENAFN
- Al Watan)
طور طلاب معهد موسكو للفيزياء التقنية خدمة جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي تُحوّل التسجيلات الصوتية لموسيقى البيانو إلى نوتات موسيقية، تُعرف باسم Audio2MIDI. تهدف الخدمة إلى تسهيل عمل الموسيقيين والملحنين، حيث تتيح لهم إنشاء النوتات بسرعة ودقة، مما يوفر الوقت والجهد. تعمل الخدمة عبر ((تليغرام))، حيث يمكن للمستخدمين التعرف على النوتات، تقسيم الأغاني، وتحميلها بسهولة. كما توفر واجهة برمجة التطبيقات (API) لإنشاء مجموعات بيانات كبيرة، مما يعزز تدريب نماذج الموسيقى التوليدية ويتيح أيضًا التحقق من أصالة المؤلفات الموسيقية. وفقًا للمدير ديمتري بروتاسوف، فإن هذه الأداة تسهل البحث عن النوتات الموسيقية وتحليل الأعمال في سياق حقوق الملكية الفكرية.
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