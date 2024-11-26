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Al يحول التسجيلات لنوتات

11/26/2024 4:23:00 AM
(MENAFN- Al Watan) طور طلاب معهد موسكو للفيزياء التقنية خدمة جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي تُحوّل التسجيلات الصوتية لموسيقى البيانو إلى نوتات موسيقية، تُعرف باسم Audio2MIDI. تهدف الخدمة إلى تسهيل عمل الموسيقيين والملحنين، حيث تتيح لهم إنشاء النوتات بسرعة ودقة، مما يوفر الوقت والجهد. تعمل الخدمة عبر ((تليغرام))، حيث يمكن للمستخدمين التعرف على النوتات، تقسيم الأغاني، وتحميلها بسهولة. كما توفر واجهة برمجة التطبيقات (API) لإنشاء مجموعات بيانات كبيرة، مما يعزز تدريب نماذج الموسيقى التوليدية ويتيح أيضًا التحقق من أصالة المؤلفات الموسيقية. وفقًا للمدير ديمتري بروتاسوف، فإن هذه الأداة تسهل البحث عن النوتات الموسيقية وتحليل الأعمال في سياق حقوق الملكية الفكرية.

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