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12 تشكيلية لرسم بورتريه حي

11/26/2024 4:23:00 AM
(MENAFN- Al Watan) تجمع نحو 12 تشكيلية ((سعودية)) في ورشة عمل، بعنوان: ((رسم حي لموديل بورتريه))، في الهواء الطلق، بوسط فناء ((مرسم)) دار نورة الموسى للثقافة والفنون المبدعة في الأحساء، وركزت الورشة، التي استمرت 3 ساعات متواصلة، على تطوير القدرات المهارية في رسم الشخصيات، والتنويع في الرسم من خلال زوايا متفرقة، والقدرة على نقل المشاهدة من الواقع إلى اللوحة بدقة وتفاصيل عاليتين، واختتمت الورشة برسم ((بورتريه)) لشاب جالس في منصة ((واجهة)) المرسم.
كسر حاجز الخوف
أوضح الناقد التشكيلي ماهر الحمود أن الرسم المباشر شكل من أشكال الفن التشكيلي، يركز على بناء لوحة تشكيلية متكاملة أمام الجمهور، وفيها جذب لانتباه الناس، وهم يشاهدون تفاصيل الرسم من بدايته حتى نهايته، وفيها إضفاء المزيد من المتعة والنّشاط، ولعامل السرعة في الإنجاز دور كبير في لفت الانتباه، والاستمرار في المتابعة، ومن مزاياه على التشكيلي ذاته كسر حاجز الخوف، والعمل على مرأى ومسمع الجميع، وهو فرصة سانحة لتسويق الأعمال الفنية في الأسواق والمعارض والمتاجر، وفيها يكون التشكيلي قادرًا على الرسم وتطوير مستواه من خلال ممارسته الرسم أمام الجمهور، وكذلك الاستفادة من ملاحظاتهم.
تشريح الوجه
أوضح التشكيلي علي المطوع أن رسم الشخصيات يركز على المخطط الأولي للرأس ((الوجه))، ومن ثم تشريح الأجزاء المختلفة في الوجه ((الشكل العام للوجه، تصفيف الشعر، شكل العينين، الأنف والفم والرقبة والجبهة))، ومراعاة الضوء والظل في التفاصيل، مبينًا أن من يتمكن من رسم الشخصيات باحترافية، فإنه سيتمكن من الرسم بمختلف المدارس التشكيلية، وذلك لصعوبة ودقة تفاصيل رسم الشخصيات، مقارنة برسومات الأشكال الأخرى، التي قد تنخفض فيها نسبة دقة التفاصيل، داعيًا جميع التشكيليين المهتمين برسم الشخصيات إلى الاستفادة من الأعمال العالمية والمحلية ((بورتريه))، مبينًا أن رسم الشخصيات يعتمد على وظيفة أساسية في الرسم التشكيلي، وهي الحفظ في الذهن، ووضع تلك المحفوظات على اللوحة التشكيلية، مع مراعاة إعادة استخدام نسب الأطوال المختلفة في اللوحة بشكل متناسب.

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