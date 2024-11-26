Tuesday, 26 November 2024 01:28 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تحديات تواجه طالبات ذوي الإعاقة

11/26/2024 4:23:00 AM
(MENAFN- Al Watan) خلصت دراسة لباحثة سعودية إلى الكشف عن تحديات التعليم الشامل للطالبات ذوات الإعاقة الفكرية في المرحلة الثانوية. تهدف الدراسة إلى التعرف على العقبات التعليمية والنفسية والاجتماعية التي تواجه هذه الفئة، بهدف تقديم حلول عملية لتحقيق الدمج الشامل. حيث أشارت الدراسة إلى أن أهم التحديات التي تواجه الطالبات تتمثل في صعوبة تكييف المناهج، ونقص الدعم النفسي، وضعف التفاعل الاجتماعي.
ممارسات فعالة
أوضحت أستاذة التربية الخاصة المشارك بجامعة طيبة، الدكتورة سعاد أبو زيد، أن الدراسة جاءت مدعومة برؤية المملكة 2030 التي تسعى لإيجاد بيئة تعليمية عادلة تدعم الجميع. أظهرت النتائج أن أبرز التحديات التي تواجه الطالبات تتمثل أيضًا في صعوبة تكييف المناهج، ونقص الدعم النفسي، وضعف التفاعل الاجتماعي.
وأضافت الباحثة أنه رغم ذلك، هناك إمكانية لتحسين هذه الجوانب من خلال ممارسات تعليمية فعالة وإستراتيجيات مبتكرة. حيث أوصت الدراسة بتطوير خدمات التعليم الشامل، وتكييف المناهج بما يناسب احتياجات الطالبات، وتدريب المعلمات على التعامل مع ذوات الإعاقة الفكرية، مع ضرورة تعيين أخصائيات نفسيات في مدارس التعليم الشامل.
التعليم الشامل
أشارت الدراسة إلى تعريف التعليم الشامل أنه عملية مستمرة تهدف إلى تقديم التعليم للجميع، مع احترام التنوع والاحتياجات والقدرات المختلفة لجميع المتعلمين، بما في ذلك ذوات الإعاقة بكل أنواعها وفئاتها، والعاديين في مدارس التعليم العام للفئات العمرية المختلفة. يتم استخدام طرق تدريس مناسبة، وتصميم البرامج السلوكية، وتطبيق إستراتيجيات لتنمية المهارات الفردية للمتعلمين دون تمييز.
وعرفت الدراسة التعليم الشامل إجرائيًا بأنه تعليم الطالبات ذوات الإعاقة الفكرية مع أقرانهن العاديات في مدارس التعليم العام طوال اليوم الدراسي، حيث يتم تعليمهن بواسطة معلمات التعليم العام، مما يوفر لهن البيئة المناسبة ويتبع طرائق التدريس الملائمة لاحتياجاتهن الفردية.

MENAFN26112024000089011017ID1108926651

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث