السعودية الأولى عالميًا في رأس المال البشري الرقمي

(MENAFN
- Al Watan)
في الوقت الذي صنفت فيه المملكة الأولى عالميًا في رأس المال البشري الرقمي، تتجه أنظار العالم نحو الرياض مجددًا اليو، حيث تنطلق النسخة الثالثة من مؤتمر "بلاك هات 24"، أحد أكبر التجمعات العالمية في مجال الأمن السيبراني. بمشاركة أكثر من 300 خبير و30 شركة دولية و400 جهة عارضة، تُكرّس المملكة موقعها الريادي في حماية الأنظمة الرقمية وتعزيز التعاون الدولي، ضمن إطار رؤيتها الطموحة 2030.
93 مليار
يمثل الأمن السيبراني حاليًا الدرع الرقمي الذي يضمن حماية البيانات والأصول في عصر تهيمن عليه التكنولوجيا. بفضل استثمارات تجاوزت 93 مليار ريال في البنية التحتية الرقمية، نجحت المملكة في تحقيق تقدم كبير، حيث تصدرت مؤشر الأمن السيبراني العالمي. كما أنها الأولى عالميًا في رأس المال البشري الرقمي، ما يعكس جهودها الجبارة في تعزيز الكفاءات وبناء اقتصاد رقمي مستدام.
الأولى عالميًا
أكد عميد كلية علوم الحاسب والمعلومات بجامعة الملك سعود د. سلمان بن وهف، ، بالمكانة العالمية المتقدمة والمرموقة، التي وصلت اليها المملكة المجال الرقمي، فقد قفزت المملكة لتحتل المرتبة الرابعة عالميا في الخدمات الرقمية الحكومية، والاولى عالميا في رأس المال البشري الرقمي، وهو ما جعلها تصنَّف أنموذجاً رائداً في الفئة الأعلى لمؤشر الأمم المتحدة للأمن السيبراني 2024م.
كما يُعد المؤتمر "كنزًا معلوماتيًا"، خاصة للباحثين وطلاب الجامعات، الذين يمكنهم التفاعل مباشرة مع الخبراء واكتساب معرفة ثرية. يُسهِم هذا الحدث في تطوير السياسات والاستراتيجيات الحكومية، ويعزز قدرات الكفاءات الوطنية، ما ينعكس إيجابًا على القطاعات الاقتصادية المختلفة، خاصة التجارة الإلكترونية التي تعتمد على حماية بيانات العملاء.
بيئة محفزة
يؤكد المؤتمر التزام المملكة بتوفير بيئة محفزة للابتكار والتقنية، ويعزز مكانتها كشريك فاعل في تطوير الحلول السيبرانية العالمية. إن هذا التجمع يمثل خطوة استراتيجية تضع المملكة في موقع القيادة، ليس فقط على المستوى الإقليمي، بل العالمي، لمواجهة التحديات السيبرانية المتزايدة.
Asf
بلاك هات 24
مشاركة عشرات الدول و 300 متحدثو 30 شركة 400 جهة عارضة.
93 مليار ريال حجم الاستثمار السعودي في البنية التحتية الرقمية.
المملكة الأولى عالميًا في مؤشر الأمن السيبراني ورأس المال البشري الرقمي.
قطاع تقنية المعلومات سيصل إلى 100 مليار ريال بحلول 2025.
"بلاك هات": منصة لتبادل الخبرات وتدريب الكفاءات السعودية.
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