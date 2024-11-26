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السعودية الأولى عالميًا في رأس المال البشري الرقمي

11/26/2024 4:23:00 AM
(MENAFN- Al Watan) في الوقت الذي صنفت فيه المملكة الأولى عالميًا في رأس المال البشري الرقمي، تتجه أنظار العالم نحو الرياض مجددًا اليو، حيث تنطلق النسخة الثالثة من مؤتمر "بلاك هات 24"، أحد أكبر التجمعات العالمية في مجال الأمن السيبراني. بمشاركة أكثر من 300 خبير و30 شركة دولية و400 جهة عارضة، تُكرّس المملكة موقعها الريادي في حماية الأنظمة الرقمية وتعزيز التعاون الدولي، ضمن إطار رؤيتها الطموحة 2030.
93 مليار
يمثل الأمن السيبراني حاليًا الدرع الرقمي الذي يضمن حماية البيانات والأصول في عصر تهيمن عليه التكنولوجيا. بفضل استثمارات تجاوزت 93 مليار ريال في البنية التحتية الرقمية، نجحت المملكة في تحقيق تقدم كبير، حيث تصدرت مؤشر الأمن السيبراني العالمي. كما أنها الأولى عالميًا في رأس المال البشري الرقمي، ما يعكس جهودها الجبارة في تعزيز الكفاءات وبناء اقتصاد رقمي مستدام.
الأولى عالميًا
أكد عميد كلية علوم الحاسب والمعلومات بجامعة الملك سعود د. سلمان بن وهف، ، بالمكانة العالمية المتقدمة والمرموقة، التي وصلت اليها المملكة المجال الرقمي، فقد قفزت المملكة لتحتل المرتبة الرابعة عالميا في الخدمات الرقمية الحكومية، والاولى عالميا في رأس المال البشري الرقمي، وهو ما جعلها تصنَّف أنموذجاً رائداً في الفئة الأعلى لمؤشر الأمم المتحدة للأمن السيبراني 2024م.
كما يُعد المؤتمر "كنزًا معلوماتيًا"، خاصة للباحثين وطلاب الجامعات، الذين يمكنهم التفاعل مباشرة مع الخبراء واكتساب معرفة ثرية. يُسهِم هذا الحدث في تطوير السياسات والاستراتيجيات الحكومية، ويعزز قدرات الكفاءات الوطنية، ما ينعكس إيجابًا على القطاعات الاقتصادية المختلفة، خاصة التجارة الإلكترونية التي تعتمد على حماية بيانات العملاء.
بيئة محفزة
يؤكد المؤتمر التزام المملكة بتوفير بيئة محفزة للابتكار والتقنية، ويعزز مكانتها كشريك فاعل في تطوير الحلول السيبرانية العالمية. إن هذا التجمع يمثل خطوة استراتيجية تضع المملكة في موقع القيادة، ليس فقط على المستوى الإقليمي، بل العالمي، لمواجهة التحديات السيبرانية المتزايدة.
Asf
بلاك هات 24
مشاركة عشرات الدول و 300 متحدثو 30 شركة 400 جهة عارضة.
93 مليار ريال حجم الاستثمار السعودي في البنية التحتية الرقمية.
المملكة الأولى عالميًا في مؤشر الأمن السيبراني ورأس المال البشري الرقمي.
قطاع تقنية المعلومات سيصل إلى 100 مليار ريال بحلول 2025.
"بلاك هات": منصة لتبادل الخبرات وتدريب الكفاءات السعودية.

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