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استمرار انخفاض درجات الحرارة في 4 مناطق

11/26/2024 4:22:59 AM
(MENAFN- Al Watan) توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - بأن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الرياض، الشرقية، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كما توالي درجات الحرارة انخفاضها الملموس على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية ،حائل.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة باتجاه خليج العقبة وتكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط و الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي يصل إلى أعلى من مترين باتجاه خليج العقبة ومن نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي يصل إلى مائج باتجاه خليج العقبة وخفيف الموج يصل إلى مائج مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 55 كم/ساعة مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي، وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.

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