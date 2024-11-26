شركات العقارات تعود إلى زيرو مقدم لتنشيط المبيعات

MENAFN - Al-Borsa News) عادت شركات العقارات إلى البيع بآلية“زيرو مقدم” – والتى انتشرت فى سنوات سابقة – وذلك من أجل تنشيط المبيعات ومواجهة حالة الركود التى يشهدها السوق العقارى.

ومنذ عدة سنوات لجأت الشركات إلى زيادة فترات تقسيط المشروعات لنحو 12 عامًا مع تخفيض مقدم الحجز ليصل إلى“0% مقدم” فى بعض المشروعات، ولكن مع رواج المبيعات عادت شركات العقارات إلى البيع بمقدمات حجز تتراوح من 5% إلى 10%.

ويرى خبراء ومتعاملون بالقطاع العقارى أن شركات التطوير لجأت إلى تقديم عدة تسهيلات فى أنظمة السداد للعملاء أبرزها إلغاء مقدم الحجز، وخصومات على الكاش بنسبة بلغت 50%.

وأكدوا أن الزخم الكبير فى المشروعات المطروحة بالسوق العقارى نتج عنه حالة من الركود فى المبيعات، وأشاروا إلى أهمية تسعير المنتجات تسعيرا حقيقيا يتناسب مع القدرة الشرائية للعملاء، مع تقديم منتجات عقارية متنوعة تلبى احتياجات المشترى.

قال رياض العادلى، رئيس شركة نكست دور للاستشارات العقارية، إن شركات العقارات لجأت لتقديم عروض وتسهيلات متنوعة فى أنظمة السداد للعميل، لإنعاش مبيعاتها من جديد بعد حالة الهدوء النسبى التى شهدها السوق العقارى.

أضاف العادلى، أن الطفرات الكبيرة فى الأسعار وضعف القدرة الشرائية للعميل أدى إلى تراجع حجم الإقبال على شراء المنتجات العقارية بكافة أنواعها، ما دفع الشركات لتقديم المزيد من التسهيلات.

أوضح أن الأسعار الحالية للعقارات تشهد مبالغة شديدة، وبعيدة عن التسعير الحقيقى، لافتًا إلى أن المطور العقارى رفع الأسعار بنسبة كبيرة كنوع من التحوط لأى زيادات جديدة فى تكلفة تنفيذ المشروعات.

وقال العادلى، إن الحل الأمثل فى الفترة الحالية هو تقديم المزيد من التسهيلات والعروض للعملاء سواء فى أنظمة السداد أو الخصومات على السداد الفورى من أجل تحفيز العميل على الشراء، مؤكدًا أن العميل أصبح غير قادر على استيعاب الزيادات المستمرة فى أسعار العقارات.

وأشار إلى ضرورة تبنى الشركات العقارية سياسة جديدة تساهم فى حل الأزمة، من خلال طرح مشروعات جديدة بأسعار واقعية تعيد التوازن للسوق العقارى، وجذب العملاء من جديد.

وأكد أهمية توجه الشركات العقارية للاستثمار فى مناطق جديدة لا يوجد بها زخم فى المشروعات، مثل التجمع السادس وهليوبوليس الجديدة والشيخ، من أجل توفير مشروعات بأسعار مناسبة تلقى إقبال شريحة كبيرة من العملاء خاصة الشريحة المتوسطة والتى تمثل النسبة الأكبر من العملاء فى السوق العقارى.

وأضاف أن حجم مبيعات الشركات العقارية خلال العام الجارى أعلى من مبيعات العام الماضى بنسبة كبيرة، نتيجة الزيادة المستمرة فى أسعار البيع وطرح عدد كبير من المشروعات الجديدة بالسوق.

وتوقع أن يشهد السوق تحديا أكبر خلال السنوات الثلاث القادمة يتعلق بقدرة الشركات العقارية على التنفيذ وتسليم العملاء فى الموعد المحدد وفقًا للجداول الزمنية للمشروعات، لافتًا إلى أن نسبة من الشركات ستصبح غير قادرة على استكمال تنفيذ مشروعاتها القائمة.

أوضح أنه فى حالة عدم وجود متغيرات جديدة بالسوق العقارى، واستقرار الأوضاع الاقتصادية فمن المتوقع أن يشهد السوق الزيادة الطبيعة فى أسعار العقارات والتى تتراوح من 15% إلى 20% كحد أقصى سنويًا.

وقال العادلى، إن السوق العقارى سوق واعد، وقائم على حجم طلب حقيقى، ومن الطبيعى وجود فترات تنشط فيها المبيعات مع زيادة حجم الطلب، وتباطؤها فى فترات أخرى، وهو بمثابة مؤشر صحى.

أضاف أن الشركات العقارية لجأت إلى الاعتماد على آليات تسويق متنوعة لزيادة مبيعاتها، ما بين التسويق الداخلى بالشركة، وشركات التسويق العقارى، والاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعى، فضلًا عن المشاركة فى المعارض العقارية الداخلية والخارجية.

أوضح أن الأسواق الخارجية أصبحت عاملا مؤثرا بشكل كبير فى مبيعات الشركات العقارية، لافتًا إلى أن عدد كبير من الشركات العقارية تحقق نسبة مبيعات جيدة من خلال العملاء المصريين العاملين بالخارج والعملاء الأجانب، خاصة بالأسواق الخليجية.

قال إبراهيم عبد المنعم، رئيس شركة يونايتد كونسالتينج للتسويق العقارى، إن شركات التطوير العقارى لجأت إلى تقديم تسهيلات وعروض فى أنظمة السداد والكاش، لجذب العملاء خاصة فى ظل الزخم الكبير بالمشروعات العقارية المعروضة أمام العميل.

أضاف عبد المنعم، أن الفترة الماضية شهدت طفرات كبيرة ومتتالية فى أسعار كافة المنتجات العقارية، وأصبحت القدرة الشرائية للعملاء لا تتناسب مع الأسعار الجديدة، ما نتج عنه هدوء فى مبيعات نسبة كبيرة من الشركات العقارية.

أوضح أن الربع الأخير من العام عادة ما يشهد عروضا وتسهيلات كثيرة على المشروعات المطروحة للبيع خاصة فى مع موسم عودة المدارس، وانعقاد الفعاليات والمعارض العقارية كمعرض سيتى سكيب مصر والسعودية.

أشار إلى أن كثرة المعروض وتشابه المنتجات العقارية المتاحة بالسوق العقارى أدى إلى حالة من الركود فى المبيعات وتراجع حجم الطلب، لتلجأ الشركات للعروض والخصومات لجذب العملاء وإنعاش مبيعاتها مرة أخرى.

وتابع عبد المنعم:“بعض الشركات قدمت تسهيلات متنوعة وعروض مختلفة ووصلت الخصومات على الكاش إلى 50% من قيمة الوحدة، ولكن قد تظهر نتائج عكسية بسبب عزوف العملاء عن الشراء أملًا فى انخفاض الأسعار بشكل أكبر والحصول على تسهيلات أفضل”.

وقال إن تلك الظاهرة انتشرت بصورة كبيرة فى مشروعات المدن الجديدة، نظرًا لحجم المشروعات الضخم والمنافسة الكبيرة بين الشركات، بالإضافة إلى تشابه المنتجات العقارية المقدمة بنسبة كبيرة.

وتوقع تحسن حركة المبيعات بنهاية العام الجارى، وبداية عام 2025، مع زيادة حجم الطلب من العملاء، واقتناص الوحدات بالأسعار الحالية، وتفادى الزيادات الجديدة التى تحدث مع بداية كل عام.

وأكد أن العميل الآن ذكى، وأصبح قادرًا على اختيار المشروع المناسب وفقًا لعدة عوامل أبرزها حجم الشركة بالسوق وسابقة أعمالها، وقدرتها على التنفيذ والتسليم فى المواعيد المحددة بالجداول الزمنية، والملاءة المالية للشركة.

وقال عبد المنعم، إن الشركات العقارية مضطرة للاستمرار فى السوق وطرح مشروعات جديدة، وتقديم تسهيلات متنوعة لجذب شريحة أكبر من العملاء، وتقديم منتجات عقارية تتناسب مع القدرة الشرائية للعميل.

وأكد أهمية التزام الشركات بجودة المنتج المقدم للعميل، وتقديم منتجات عقارية بمساحات مختلفة لتلبى احتياجات كافة الشرائح، فضلًا عن التسعير العادل للمنتجات العقارية.

أضاف أن الفترة القادمة ستشهد زيادة فى مبيعات الشركات التى تلتزم بجدول الإنشاءات فى مشروعاتها، لأن العميل يبحث عن الشركات الملتزمة والموثوقة، والتى تمتلك خبرة وسابقة أعمال جيدة بالسوق.

قال رضا المنشاوى، مدير مبيعات شركة ديارنا للتسويق العقارى، إن الشركات العقارية تلجأ لتقديم تسهيلات وعروض سواء على الكاش أو إلغاء دفعة المقدم، فى الفترة التى يشهد فيها السوق حالة من التباطؤ.

أضاف المنشاوى، أن تلك العروض فى مصلحة العميل خاصة العميل الذى لا يمتلك نسبة كاش كافية خلال فترة العروض، وتعد بمثابة عنصر جذب كبير وتلقى ترحيب شريحة كبيرة من العملاء، وتحقق الشركات من خلالها نسبة مبيعات جيدة تعوض فترة الركود.

وأكد أن السوق العقارى كغيره من القطاعات الاقتصادية يتأثر بشكل مباشر بالأوضاع الاقتصادية العامة، خاصة فيما يتعلق بمعدلات التضخم وسعر الصرف فضلًا عن الطفرات المستمرة فى الأسعار.

وأشار إلى أهمية توفير تسهيلات ومحفزات للمستثمرين والعملاء العرب والأجانب، لتفعيل ملف تصدير العقار، وتصدير المنتج العقارى للأسواق الخارجية وبالتالى زيادة مبيعات الشركات وجذب مزيد من العملة الصعبة للبلاد.

وقال إن ملف تصدير العقار المصرى مازال قيد التفعيل، وفى حاجة لمزيد من التشريعات القانونية للاستفادة منه فى غزو أسواق جديدة واستهداف جنسيات مختلفة، موضحًا أن المنتج العقارى المصرى أرخص مقارنة بالأسواق الأخرى.

وأكد أهمية بحث شركات التطوير العقارى عن مصادر أخرى للكاش بخلاف مبيعات العملاء، سواء التمويلات من البنوك، أو رؤوس أموال جديدة، أو الشراكة مع كيانات أخرى تعزز الملاءة المالية.

أضاف أن تلك الخطوة هامة جدًا ليتمكن المطور من الاستمرار بالسوق، واستكمال تنفيذ مشروعاته القائمة، والالتزام بمواعيد التنفيذ والتسليم للعملاء.

أوضح أن الملاءة المالية للشركات هى الضمانة الوحيدة لقدرتها على الاستمرار بالسوق، خاصة فى ظل الطفرات المستمرة فى أسعار مواد البناء، وارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات، فضلًا عن فروق الأسعار الناتجة خلال فترة تنفيذ المشروع التى تصل أحيانا إلى 5 سنوات.

وأشار إلى أهمية طرح المطورين العقاريين منتجات عقارية بأسعار واقعية تتناسب مع السعر الحقيقى لتكلفة المنتج، والقدرة الشرائية للعملاء لضمان وجود حجم إقبال وانتعاش حركة البيع والشراء.

وقال المنشاوى، إن المطور يجب أن يقدم منتجات عقارية متنوعة سواء من حيث المساحات، أو منتجات نصف تشطيب، وتشطيب كامل خاصة الوحدات الفندقية، حسب احتياج العميل.