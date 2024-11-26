الصين ترحب بـإنفيديا وتبدي استعدادها لتحسين العلاقات الاقتصادية مع أمريكا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال وانج شوين نائب وزير
التجارة الصيني، خلال اجتماع مع أحد المسؤولين التنفيذيين لدى شركة“إنفيديا” في بكين، إن الصين ترحب بتواجد صانعة الرقائق الأمريكية، وتسعى لتحسين بيئة العمل للشركات الأجنبية.
واجتمع“جاي بوري” رئيس العمليات العالمية لدى“إنفيديا” بنائب وزير التجارة“وانج شوين”، في إشارة إلى أن الصين تظل سوقًا مهمًا لصانعة الرقائق على الرغم من خطط الرئيس المنتخب“دونالد ترامب” لتصعيد التوترات التجارية، حسبما ذكرت وكالة“رويترز”.
ونقلت وزارة التجارة عن“وانج” قوله إن الصين مستعدة لتعزيز الاتصالات مع الولايات المتحدة لإعادة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين إلى المسار الصحيح.
يأتي الاجتماع في الوقت الذي تستعد فيه إدارة البيت الأبيض للكشف عن قيود تصدير جديدة على الصين، بهدف الحد من وصول الشركات الصينية إلى أشباه الموصلات.
المصدر:
MENAFN26112024000202011048ID1108926627
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