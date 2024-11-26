الصين ترحب بـإنفيديا وتبدي استعدادها لتحسين العلاقات الاقتصادية مع أمريكا

MENAFN - Al-Borsa News) قال وانج شوين نائب التجارة الصيني، خلال اجتماع مع أحد المسؤولين التنفيذيين لدى شركة“إنفيديا” في بكين، إن الصين ترحب بتواجد صانعة الرقائق الأمريكية، وتسعى لتحسين بيئة العمل للشركات الأجنبية.

واجتمع“جاي بوري” رئيس العمليات العالمية لدى“إنفيديا” بنائب وزير التجارة“وانج شوين”، في إشارة إلى أن الصين تظل سوقًا مهمًا لصانعة الرقائق على الرغم من خطط الرئيس المنتخب“دونالد ترامب” لتصعيد التوترات التجارية، حسبما ذكرت وكالة“رويترز”.

ونقلت وزارة التجارة عن“وانج” قوله إن الصين مستعدة لتعزيز الاتصالات مع الولايات المتحدة لإعادة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين إلى المسار الصحيح.

يأتي الاجتماع في الوقت الذي تستعد فيه إدارة البيت الأبيض للكشف عن قيود تصدير جديدة على الصين، بهدف الحد من وصول الشركات الصينية إلى أشباه الموصلات.

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