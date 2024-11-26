Tuesday, 26 November 2024 09:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


داو جونز يحقق إغلاقًا قياسيًا مع التفاؤل بسياسات ترامب المستقبلية

11/26/2024 4:22:31 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) عززت مؤشرات الأسهم الأمريكية مكاسبها مع هبوط عوائد السندات أمس الإثنين، مع تفاؤل المستثمرين بترشيح الرئيس المنتخب“دونالد ترامب” لـ”سكوت بيسنت” في منصب وزير الخزانة، مع توقعات بسياسات داعمة للأسواق.

وعند نهاية التداولات، صعد المؤشر الصناعي“داو جونز” بنسبة 1% أو 440 نقطة عند إغلاق قياسي قدره 44736 نقطة.

فيما زاد“إس آند بي 500” بنحو 0.3% بما يعادل 18 نقطة عند 5987 نقطة، بعدما لامس مستوى قياسيًا جديدًا بلغ 6020 نقطة، وأضاف“ناسداك” 0.25% أو ما يعادل 51 نقطة ليغلق عند 19054 نقطة.

المصدر:

MENAFN26112024000202011048ID1108926626

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث