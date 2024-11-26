داو جونز يحقق إغلاقًا قياسيًا مع التفاؤل بسياسات ترامب المستقبلية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
عززت مؤشرات الأسهم الأمريكية مكاسبها مع هبوط عوائد السندات أمس الإثنين، مع تفاؤل المستثمرين بترشيح الرئيس المنتخب“دونالد ترامب” لـ”سكوت بيسنت” في منصب وزير
الخزانة، مع توقعات بسياسات داعمة للأسواق.
وعند نهاية التداولات، صعد المؤشر الصناعي“داو جونز” بنسبة 1% أو 440 نقطة عند إغلاق قياسي قدره 44736 نقطة.
فيما زاد“إس آند بي 500” بنحو 0.3% بما يعادل 18 نقطة عند 5987 نقطة، بعدما لامس مستوى قياسيًا جديدًا بلغ 6020 نقطة، وأضاف“ناسداك” 0.25% أو ما يعادل 51 نقطة ليغلق عند 19054 نقطة.
المصدر:
MENAFN26112024000202011048ID1108926626
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