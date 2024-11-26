داو جونز يحقق إغلاقًا قياسيًا مع التفاؤل بسياسات ترامب المستقبلية

MENAFN - Al-Borsa News) عززت مؤشرات الأسهم الأمريكية مكاسبها مع هبوط عوائد السندات أمس الإثنين، مع تفاؤل المستثمرين بترشيح الرئيس المنتخب“دونالد ترامب” لـ”سكوت بيسنت” في منصب الخزانة، مع توقعات بسياسات داعمة للأسواق.

وعند نهاية التداولات، صعد المؤشر الصناعي“داو جونز” بنسبة 1% أو 440 نقطة عند إغلاق قياسي قدره 44736 نقطة.

فيما زاد“إس آند بي 500” بنحو 0.3% بما يعادل 18 نقطة عند 5987 نقطة، بعدما لامس مستوى قياسيًا جديدًا بلغ 6020 نقطة، وأضاف“ناسداك” 0.25% أو ما يعادل 51 نقطة ليغلق عند 19054 نقطة.

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