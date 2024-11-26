الرِقب يوجّه سؤالًا نيابيًا حول استعادة جثمانيّ الشهيدين“القواس و أبو غزالة

(MENAFN
- Amman Net) وجّه النائب الدكتور أحمد الرِقب، اليوم الثلاثاء، سؤالًا نيابيًا عبر رئيس مجلس النوّاب، إلى رئيس الوزراء جعفر حسان، حول استعادة جثمانيّ الشهيدين عامر القواس وحسام أبو غزالة من الجيش الصهيونيّ.
وتساءل الرِقب عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لاستعادة جثمانيّ الشهيدين، وما هي أسباب تأخر وصولهما، وما المستندات والمقررات الدولية الرادعة التي فعلتها الحكومة للتعجيل بعودة الجثامين.
تاليًا نص السؤال النيابيّ:
سعادة رئيس مجلس النواب المحترم
مجلس النواب
سندًا لأحكام المادة (96) من الدستور، وعملا بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال الآتي إلى دولة رئيس الوزراء فيما يتعلق باستعادة جثماني الشهيدين عامر القواس وحسام أبو غزالة).
نص السؤال:
يقول الله سبحانه وتعالى: (وَلا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ)
ما الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لاستعادة جثماني الشهيدين المذكورين؟ وما هي
أسباب تأخر وصولهما؟
ما المستندات والمقررات الدولية الرادعة التي فعلتها الحكومة للتعجيل بعودة الجثمانين الطاهرين؟
هاتف : (٥٦٣٥١٠٠ – ٥٦٣٥٢٠٠ ) فاكس : ( ٥٦٨٥٩٧٠) صب : ٧٢ الرمز الـ
ولكم خالص المودة والتقدير,,,
النائب الدكتور أحمد الرقب.
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