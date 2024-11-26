الرِقب يوجّه سؤالًا نيابيًا حول استعادة جثمانيّ الشهيدين“القواس و أبو غزالة

MENAFN - Amman Net) وجّه النائب الدكتور أحمد الرِقب، اليوم الثلاثاء، سؤالًا نيابيًا عبر رئيس مجلس النوّاب، إلى رئيس الوزراء جعفر حسان، حول استعادة جثمانيّ الشهيدين عامر القواس وحسام أبو غزالة من الجيش الصهيونيّ.

وتساءل الرِقب عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لاستعادة جثمانيّ الشهيدين، وما هي أسباب تأخر وصولهما، وما المستندات والمقررات الدولية الرادعة التي فعلتها الحكومة للتعجيل بعودة الجثامين.

تاليًا نص السؤال النيابيّ:

سعادة رئيس مجلس النواب المحترم

مجلس النواب

سندًا لأحكام المادة (96) من الدستور، وعملا بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال الآتي إلى دولة رئيس الوزراء فيما يتعلق باستعادة جثماني الشهيدين عامر القواس وحسام أبو غزالة).

نص السؤال:

يقول الله سبحانه وتعالى: (وَلا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ)

ما الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لاستعادة جثماني الشهيدين المذكورين؟ وما هي

أسباب تأخر وصولهما؟

ما المستندات والمقررات الدولية الرادعة التي فعلتها الحكومة للتعجيل بعودة الجثمانين الطاهرين؟

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ولكم خالص المودة والتقدير,,,

النائب الدكتور أحمد الرقب.









