الاحتلال ينقل الأسير زكريا الزبيدي إلى عزل سجن مجدو

(MENAFN
- Palestine News Network
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جنين / PNN - قال نادي الأسير إن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي نقلت، اليوم الاثنين، الأسير زكريا الزبيدي من عزله في سجن "الرملة" إلى عزل سجن "مجدو".
وأضاف النادي في بيان، أن "الاحتلال يواصل عزل أسرى (نفق الحرية) منذ عام 2021، ويتعمد نقلهم من عزل إلى آخر، ويواصل احتجازهم في ظروف قاهرة وصعبة".
وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الزبيدي عام 2019 من مدينة رام الله، وتمكن مع 6 من رفاقه المعتقلين من تحرير أنفسهم عام 2021، قبل أن تتمكن قوات الاحتلال من إعادة اعتقالهم بعد أيام.
يذكر أن الزبيدي من مخيم جنين، واستشهد نجله البكر محمد في الخامس من أيلول/سبتمبر الماضي، كما استشهد شقيقه داود في 15 أيار/مايو 2022، وقبلها شقيقه طه في نيسان/أبريل 2002، ووالدته سميرة في الرابع من آذار/مارس 2002، بالإضافة إلى عدد من أفراد عائلته.
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