الاحتلال ينقل الأسير زكريا الزبيدي إلى عزل سجن مجدو

MENAFN - Palestine News ) جنين / PNN - قال نادي الأسير إن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي نقلت، اليوم الاثنين، الأسير زكريا الزبيدي من عزله في سجن "الرملة" إلى عزل سجن "مجدو".

وأضاف النادي في بيان، أن "الاحتلال يواصل عزل أسرى (نفق الحرية) منذ عام 2021، ويتعمد نقلهم من عزل إلى آخر، ويواصل احتجازهم في ظروف قاهرة وصعبة".

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الزبيدي عام 2019 من مدينة رام الله، وتمكن مع 6 من رفاقه من تحرير أنفسهم عام 2021، قبل أن تتمكن قوات الاحتلال من إعادة اعتقالهم بعد أيام.

يذكر أن الزبيدي من مخيم جنين، واستشهد نجله البكر محمد في الخامس من أيلول/سبتمبر الماضي، كما استشهد شقيقه داود في 15 أيار/مايو 2022، وقبلها شقيقه طه في نيسان/أبريل 2002، ووالدته سميرة في الرابع من آذار/مارس 2002، بالإضافة إلى عدد من أفراد عائلته.