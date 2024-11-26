الرئيس يترأس اليوم الجلسة الأسبوعية للحكومة

MENAFN - Palestine News ) رام الله/PNN / يترأس الرئيس محمود عباس، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، في اطار متابعته للأوضاع الميدانية في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، وجهود الحكومة وتدخلاتها لإغاثة أبناء شعبنا الفلسطيني وتعزيز صمودهم.

وقال مدير مركز الاتصال الحكومي محمد أبو الرب في اتصال هاتفي مع "وفا"، إن الحكومة تعقد اجتماعها اليوم في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، برئاسة الرئيس، في إطار متابعة توجيهات سيادته بالعمل على المستويات كافة لوقف العدوان، وتكثيف الجهود مع المؤسسات والمنظمات الدولية لإدخال المساعدات الإنسانية

واغاثة شعبنا.

وأضاف أن الجلسة ستناقش أيضا الجهود التي تبذل ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للتنمية والتطوير، الذي أطلقته الحكومة مؤخرا بالتشاور مع الجهات ذات العلاقة بما فيها المجتمع المدني والقطاع الخاص، لمساعدة الاقتصاد الوطني على الخروج من أزمته وتسريع التعافي من الصدمة العميقة التي سببها العدوان على غزة والضفة الغربية، ودعم صمود شعبنا الفلسطيني، وتمكينه من البقاء على أرضه.



