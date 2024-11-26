إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في المكسيك

MENAFN - Palestine News ) مكسيكو سيتي / PNN - شهد قصر مجلس النواب التشريعي في سان لازارو، المعروف باسم بيت الشعب المكسيكي، مناسبة استثنائية لإحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، بحضور سفيرة دولة فلسطين لدى المكسيك نادية رشيد.

وشارك في الفعالية، نواب ونشطاء ومجموعات مجتمع مدني، وشهدت هتافات تضامنية ومناصرة لشعبنا مثل "فلسطين حرة".

وخلال كلمتها، قدمت السفيرة لمحة عن التحديات الراهنة التي يواجهها الشعب الفلسطيني، مسلطة الضوء على الجرائم المستمرة في غزة والضفة الغربية. كما أعربت عن امتنانها لموقف المكسيك الداعم، واقترحت تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقالت رشيد في خطابها "من المكسيك، يصبح نضالنا جزءًا من حركة عالمية من أجل الحرية والعدالة. معًا نحول صرخة العدالة إلى أفعال والأمل إلى تغيير حقيقي."

كما شاركت السفيرة رشيد كمتحدثة رئيسية في منتدى نظمه أعضاء الكونغرس بالتعاون مع أكثر من 30 منظمة مجتمع مدني، وحضره حوالي 500 مشارك.

تميز المنتدى بخطابات حماسية وهتافات تضامنية أكدت على الدعم الراسخ للقضية الفلسطينية.

وأشادت السفيرة رشيد بالموقف التاريخي للمكسيك في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، مشددة على أهمية التضامن الدولي لتحقيق العدالة.