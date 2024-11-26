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الاحتلال يدمر مخزنا للدراجات النارية في قلقيلية

11/26/2024 3:12:55 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) قلقيلية / PNN - دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مخزنا في مدينة قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الجنوبية من المدينة، وجرفت مخزنا (40 مترا مربعا) يقع بحي "المساكوة" يحتوي على دراجات نارية يعود للمواطن علاء مسكاوي.

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