الاحتلال يدمر مخزنا للدراجات النارية في قلقيلية
التاريخ
11/26/2024 3:12:55 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
قلقيلية / PNN - دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مخزنا في مدينة قلقيلية.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الجنوبية من المدينة، وجرفت مخزنا (40 مترا مربعا) يقع بحي "المساكوة" يحتوي على دراجات نارية يعود للمواطن علاء مسكاوي.
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