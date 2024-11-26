إغلاق طريق المعرجات بين رام الله وأريحا إثر انقلاب صهريج غاز

إغلاق طريق المعرجات بين رام الله وأريحا إثر انقلاب صهريج غاز
التاريخ
11/26/2024 3:12:54 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
أريحا / PNN - أدى انقلاب صهريج محمل بالغاز صباح اليوم الثلاثاء، إلى إغلاق طريق المعرجات، التي تربط بين محافظتي رام الله وأريحا، مما تسبب في تعطيل حركة المرور بشكل كامل على الطريق.
وحذرت طواقم الدفاع المدني الفلسطيني السائقين من استخدام الطريق لحين تأمين المنطقة، مشددة على ضرورة تجنب المرور تفاديًا لأي مخاطر قد تنجم عن تسرب الغاز.
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