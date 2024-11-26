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إغلاق طريق المعرجات بين رام الله وأريحا إثر انقلاب صهريج غاز

11/26/2024 3:12:54 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) أريحا / PNN - أدى انقلاب صهريج محمل بالغاز صباح اليوم الثلاثاء، إلى إغلاق طريق المعرجات، التي تربط بين محافظتي رام الله وأريحا، مما تسبب في تعطيل حركة المرور بشكل كامل على الطريق.

وحذرت طواقم الدفاع المدني الفلسطيني السائقين من استخدام الطريق لحين تأمين المنطقة، مشددة على ضرورة تجنب المرور تفاديًا لأي مخاطر قد تنجم عن تسرب الغاز.

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