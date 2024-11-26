Tuesday, 26 November 2024 09:44 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


خفر السواحل تعلن عن تنفيذ رماية تدريبية بمنطقة شرق (الجارم)

11/26/2024 3:05:23 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت قيادة خفر السواحل عن تنفيذ عملية رماية تدريبية باستخدام الذخيرة الحية في المنطقة البحرية
الواقعة شرق فشت (الجارم)، وذلك اعتبارًا من يوم غد الأربعاء 27 نوفمبر من الساعة 08:00 صباحًا، ولغاية 16:00مساءً.
ودعت قيادة خفر السواحل مرتادي البحر الى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من المنطقة المذكورة في الوقت المحدد، وذلك حفاظًا على سلامتهم.

MENAFN26112024000055011008ID1108926320

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث