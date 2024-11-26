خفر السواحل تعلن عن تنفيذ رماية تدريبية بمنطقة شرق (الجارم)

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلنت قيادة خفر السواحل عن تنفيذ عملية رماية تدريبية باستخدام الذخيرة الحية في المنطقة البحرية
الواقعة شرق فشت (الجارم)، وذلك اعتبارًا من يوم غد الأربعاء 27 نوفمبر من الساعة 08:00 صباحًا، ولغاية 16:00مساءً.
ودعت قيادة خفر السواحل مرتادي البحر الى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من المنطقة المذكورة في الوقت المحدد، وذلك حفاظًا على سلامتهم.
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