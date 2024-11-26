بنك أوف أمريكا يتوقع انخفاض عملات الأسواق الناشئة 5 بالمئة بسبب سياسات ترامب

(MENAFN
) تتوقع بنك أوف أمريكا أن تنخفض عملات
الأسواق الناشئة بنسبة 5 بالمئة في النصف الأول من عام 2025، بسبب البيع المكثف للسندات السيادية نتيجة للمخاطر المرتبطة بحرب التجارة التي يشنها دونالد ترامب. وأشار استراتيجيون في البنك إلى أن اليوان الصيني سيتحمل العبء الأكبر من الانخفاض في عملات الأسواق الناشئة، وهو ما قد يمتد إلى أسواق ناشئة أخرى، من العملات إلى الديون الحكومية.
وتوقع المحللون في البنك أن ينخفض اليوان الصيني إلى 7.6 يوان مقابل الدولار في النصف الأول من العام المقبل إذا فرضت الإدارة الأمريكية القادمة رسوماً جمركية بنسبة 40 بالمئة على السلع الصينية، وقد ينخفض إلى 8 يوان إذا تم فرض رسوم جمركية بنسبة 60 بالمئة. ويعكس هذا التوقع القلق بشأن التوترات التجارية المستمرة وآثارها الاقتصادية المحتملة.
وأشار ديفيد هاونر، الخبير في بنك أوف أمريكا، إلى أن انخفاض أسعار النفط الناتج عن سياسات ترامب قد يضغط أيضاً على الديون السيادية ذات العائد المرتفع في الأسواق الناشئة. وحذر من أن رأس المال قد يتدفق خارج هذه الأسواق مع زيادة في علاوة المخاطر بسبب حالة عدم اليقين المتزايدة الناجمة عن السياسات التجارية وتصعيد الرسوم الجمركية.
كما أشار هاونر إلى أن الأسواق لا تهتم فقط بحجم الرسوم الجمركية ولكن أيضاً بتأثيراتها الجانبية على النمو الاقتصادي العالمي. ومن المتوقع أن تأتي هذه الرسوم في وقت يكون فيه النشاط الاقتصادي العالمي أضعف بكثير مما كان عليه في عام 2018، مما يزيد من مخاطر التباطؤ الحاد.
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