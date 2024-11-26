السيولة في الأسواق المالية المحلية في الإمارات تتجاوز 816.7 مليار دولار أمريكي

(MENAFN
) تجاوزت السيولة التي جذبتها الأسواق المالية المحلية حاجز 3 مليارات درهم في جلسات الافتتاح لهذا الأسبوع، مع حركة نشطة في أسهم الشركات العاملة في قطاعات المالية والطاقة والصناعة واللوجستيات، والتي كانت المحرك الرئيسي لنمو السوق بشكل خاص.
استعادت الأسواق نشاطها التداولي لتتغلب على الانخفاض النسبي الذي أثر على جلسات الأسبوع الماضي. فقد أغلق مؤشر سوق دبي المالي جلسات يوم أمس بارتفاع بنسبة 0.94 بالمئة ليصل إلى أكثر من 4,768 نقطة، في حين ارتفع مؤشر سوق أبوظبي المالي بنسبة 0.002 بالمئة ليصل إلى 9,232 نقطة بنهاية الجلسات.
حقق سوق أبوظبي المالي سيولة تجاوزت 2.2 مليار درهم، في حين تجاوزت السيولة في سوق دبي المالي 814 مليون درهم، حيث شهدت السوقان مستوى إجمالي للمعاملات تجاوز 46.1 ألف معاملة مقارنة.
وشهد سوق دبي المالي أمس حوالي 17.3 ألف معاملة، مقارنة بأكثر من 28.8 ألف معاملة في سوق أبوظبي المالي. وكان نمو سوق دبي المالي مدفوعًا بالزخم في قطاعات المالية واللوجستيات والطاقة، حيث تصدرت أسهم "الاستثمارات المالية الدولية" الزيادة بنسبة 13.5 بالمئة، تليها أسهم "BHM" بزيادة بلغت 13.04 بالمئة وأسهم "Agility Warehousing" بزيادة بلغت 8.6 بالمئة، في حين ارتفعت أسهم "M Power" بنسبة 7.05 بالمئة.
MENAFN26112024000045015839ID1108926225
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.