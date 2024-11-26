ارتفاع أسعار النفط مع تقييم المستثمرين لتأثير وقف إطلاق النار المحتمل بين إسرائيل وحزب الله

(MENAFN
) ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف في تداولات صباح يوم الثلاثاء بعد انخفاضها في الجلسة السابقة، حيث قام المستثمرون بتقييم تأثير احتمالية التوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحزب الله، وهو ما أدى إلى انخفاض العلاوة على المخاطر في سوق النفط.
زادت عقود برنت الآجلة 29 سنتًا، أو بنسبة 0.4 بالمئة، لتصل إلى 73.20 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 0430 بتوقيت غرينتش. كما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (WTI) 26 سنتًا، أو بنسبة 0.38 بالمئة، لتصل إلى 69.20 دولارًا. وقد جاءت هذه الزيادة الطفيفة بعد انخفاض كبير في الأسعار يوم الاثنين، حيث تم تسوية أسعار النفط بانخفاض قدره 2 دولارًا للبرميل بعد تقارير عن قرب التوصل إلى اتفاق هدنة بين حزب الله وإسرائيل.
وأشار محللون إلى أن رد فعل السوق على أخبار الهدنة كان "مبالغًا فيه". وقالت بريانكا ساشديفا، محللة السوق في شركة فيليب نوفا، إنه على الرغم من أن الأخبار خففت من المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات النفطية من منطقة الشرق الأوسط، إلا أن النزاع المستمر بين إسرائيل وحماس لم يؤثر بشكل كبير على الإمدادات النفطية في الأشهر الأخيرة بحيث يستدعي ذلك تغيرًا كبيرًا في الأسعار.
وأوضح محللون في بنك ANZ أن الهدنة في لبنان قد قللت من فرص فرض الإدارة الأمريكية القادمة عقوبات قاسية على النفط الإيراني. وأشاروا إلى أنه إذا عادت الولايات المتحدة إلى سياسة الضغط الأقصى على إيران، فقد تنخفض صادرات النفط الإيراني بمقدار مليون برميل يوميًا، مما سيؤدي إلى تقليص تدفقات النفط العالمية. وفي الوقت نفسه، تم الهجوم على العاصمة الأوكرانية كييف من قبل طائرات مسيرة روسية في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، وفقًا لما ذكره عمدة المدينة فيتالي كليتشكو.
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