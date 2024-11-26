أسعار الذهب تستقر بسبب زيادة الطلب على الأصول الآمنة

(MENAFN
) استقرت أسعار الذهب يوم الثلاثاء بعد انخفاضها بنسبة 3 بالمئة في الجلسة السابقة، مدعومة بزيادة الطلب على الأصول الآمنة بعد تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بفرض تعريفات على جميع الواردات من كندا والمكسيك والصين. هذا التهديد رفع المخاوف من نشوب حروب تجارية، مما دفع المستثمرين إلى اللجوء إلى الذهب.
ظل الذهب الفوري ثابتًا عند 2,625.48 دولار للأونصة بحلول الساعة 0259 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ 18 نوفمبر في وقت سابق من الجلسة. في حين ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.3 بالمئة لتصل إلى 2,625.80 دولار. وأشار المحللون إلى أنه على الرغم من بيع الذهب الكبير في اليوم السابق، إلا أن أسعاره كانت مستقرة نسبيًا، مما يشير إلى وجود طلب مستمر على الذهب كملاذ آمن وسط المخاوف الاقتصادية والجيوسياسية المتزايدة.
قال مات سيمبسون، المحلل في سيتي إندكس، إن الذهب يُظهر صمودًا نسبيًا على الرغم من الانخفاض الكبير في أسعاره في اليوم السابق، مما يعني أن المستثمرين يتجهون إلى الذهب وسط القلق من الاضطرابات المستقبلية، خاصة مع عودة ترامب إلى دائرة الضوء. تعهد ترامب بفرض تعريفات ضخمة على كندا والمكسيك والصين، مما يزيد من خطر نشوب حروب تجارية.
يُعتبر الذهب تقليديًا ملاذًا آمنًا في أوقات عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، مثل الحروب التجارية أو الأزمات الأخرى. بالإضافة إلى هذه التطورات، يراقب التجار عن كثب بيانات الاقتصاد الأمريكي، بما في ذلك بيانات ثقة المستهلكين ومحضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر نوفمبر. هناك تكهنات متزايدة بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة في ديسمبر، وهو ما قد يؤثر على أسعار الذهب أيضًا.
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