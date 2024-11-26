الصين تحذر " لا أحد سينتصر في حرب تجارية " بعد تعهد ترامب برفع التعريفات الجمركية على الصادرات إلى أمريكا

(MENAFN
) حذرت الصين يوم الثلاثاء من أنه " لا أحد سينتصر في حرب تجارية " بعد أن تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب
بزيادة التعريفات الجمركية على الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة. كان ترامب قد أعرب عن قلقه بشأن تعامل الصين مع تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة، ويعتقد أن فرض تعريفات عقابية سيكون وسيلة لمعالجة هذه القضية.
رد ليu بينغيو، المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، على تصريحات ترامب مؤكدًا أن الصين ترى أن التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة مفيد للطرفين. وأضاف أن كلا البلدين سيستفيدان من التعاون بدلاً من الصراع.
تعكس هذه التبادلات التوترات المستمرة بين القوتين الاقتصاديتين العالميتين، حيث يعتبر التجارة نقطة محورية في الخلافات. لطالما انتقد ترامب الصين بسبب ممارساتها التجارية، خاصة فائضها التجاري مع الولايات المتحدة، الذي يرى أنه يضر بالصناعات الأمريكية.
على الرغم من هذه الخلافات، استفاد كلا البلدين تاريخياً من علاقاتهما الاقتصادية. باعتبارهما أكبر اقتصادات في العالم، فإن الصين والولايات المتحدة تربطهما علاقات تجارية واسعة تؤثر على الأسواق العالمية، وأي تعطيل لهذه العلاقات قد تكون له تداعيات واسعة النطاق على كلا البلدين وعلى الاقتصاد العالمي.
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