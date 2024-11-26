إنفيديا تكشف نموذج ذكاء اصطناعي لإنشاء وتعديل الموسيقى والصوت

(MENAFN
) كشفت شركة إنفيديا عن نموذج ذكاء اصطناعي جديد يُدعى "Fugato"، مصمم لإنشاء وتعديل الموسيقى والصوتيات لخدمة صناعات مثل الموسيقى، الأفلام، وإنتاج ألعاب الفيديو. يمكن للتقنية إنتاج أصوات جديدة أو تعديل الأصوات الحالية بناءً على أوصاف نصية، مما يبرز قدرات إنفيديا كشركة رائدة في توريد الرقائق والبرمجيات للأنظمة القائمة على الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، أكدت الشركة أنها لا تخطط لإطلاق Fugato في الوقت الحالي، وفقًا لوكالة رويترز.
ينضم Fugato إلى قائمة متزايدة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل تلك التي تقدمها شركات ناشئة مثل Runway وشركات كبرى مثل Meta Platforms، والتي تركز على إنشاء الصوتيات أو الفيديوهات بناءً على النصوص. تتميز تقنية إنفيديا بقدرتها ليس فقط على إنشاء محتوى جديد، ولكن أيضًا على تحويل الأصوات الموجودة. على سبيل المثال، يمكنها تحويل لحن يتم عزفه على البيانو إلى أداء غنائي أو تغيير الكلام المسجل لتبديل اللهجة وطريقة التعبير.
تعكس هذه التقنية تطورًا واسعًا في مجال إنشاء الصوتيات. وقال برايان كاتانزارو، نائب رئيس قسم أبحاث التعلم التطبيقي في إنفيديا: "إذا نظرنا إلى الأصوات الاصطناعية على مدى الخمسين عامًا الماضية، نجد أن الموسيقى تبدو مختلفة الآن بسبب الحواسيب وأجهزة التوليف". وأكد أن الذكاء الاصطناعي التوليدي سيقدم قدرات جديدة للموسيقى وألعاب الفيديو وحتى للأفراد الذين يرغبون في إنشاء المحتوى، مما يتيح أدوات غير مسبوقة للتعبير الإبداعي.
على الرغم من إمكانياتها، تظل العلاقة بين الذكاء الاصطناعي وصناعة الترفيه معقدة. تتفاوض شركات مثل OpenAI مع استوديوهات هوليوود حول دور الذكاء الاصطناعي في الصناعة، مما أثار جدلًا حول حقوق الملكية الفكرية والفنية. وتزايدت هذه المخاوف بعد أن اتهمت نجمة هوليوود سكارليت جوهانسون شركة OpenAI بنسخ صوتها، مما سلط الضوء على القضايا الأخلاقية والقانونية المتعلقة باستخدام الذكاء الاصطناعي في الصناعات الإبداعية.
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