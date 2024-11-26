الاتحاد الأوروبي يقدم 210 مليون دولار للمغرب لإعادة إعمار المناطق المتأثرة بالزلزال

(MENAFN
) أعلنت الاتحاد الأوروبي عن خطط لتقديم 200 مليون يورو (210 ملايين دولار) إلى المغرب لدعم جهود إعادة الإعمار بعد الزلزال المدمر الذي وقع في سبتمبر 2023. جاء هذا الإعلان على لسان مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الجوار والتوسعة، أوليفر فاريلي، خلال مؤتمر صحفي في الرباط. ويهدف هذا الالتزام المالي إلى مساعدة المغرب على التعافي من التأثيرات الشديدة التي خلفها الزلزال على البنية التحتية والمجتمعات.
في 8 سبتمبر 2023، ضرب زلزال بقوة 6.8 درجة المغرب، مما أسفر عن مقتل أكثر من 2,900 شخص وتسبب في أضرار واسعة للبنية التحتية الحيوية. ويمثل هذا الزلزال الأكثر دموية في المملكة منذ عام 1960، مما يبرز الحاجة الملحة إلى جهود كبيرة لإعادة الإعمار والتنمية.
وضعت الحكومة المغربية خطة شاملة لإعادة الإعمار بعد الزلزال، تركز على إعادة بناء البنية التحتية على مدى خمس سنوات. وتعد هذه الخطة حجر الزاوية في استراتيجية البلاد للتعافي، حيث تهدف إلى استعادة الحياة الطبيعية وتعزيز المرونة ضد الكوارث المستقبلية.
أعلن الاتحاد الأوروبي عن التزامه بزيادة إجمالي مساعداته لإعادة الإعمار بعد الزلزال في المغرب إلى مليار يورو. وأكد المفوض فاريلي على أهمية المغرب كشريك موثوق، مشيرًا إلى أن المملكة تلقت 5.2 مليار يورو من استثمارات الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الخمس الماضية. ويعكس هذا التعاون دعم الاتحاد الأوروبي المستمر لجهود التنمية والتعافي في المغرب.
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