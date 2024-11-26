وزير الخارجية التركي يعلن عن استعداد تركيا للمشاركة في المبادرة العراقية للوساطة بين أنقرة ودمشق

(MENAFN
) أعرب وزير
الخارجية التركي هاكان فيدان عن استعداد تركيا للمشاركة في المبادرة العراقية للوساطة بين أنقرة ودمشق, كما اقترح عقد اجتماع ثلاثي بين تركيا وسوريا والعراق لتعزيز المناقشات بشكل أكثر تنظيماً ومنهجية، مشيراً إلى الحدود المشتركة والمصالح المتبادلة بين الدول الثلاث, وشدد فيدان على الدور الحيوي لحدود العراق وسوريا، خاصة في محاربة الإرهاب ومنع تهريب الأسلحة.
كما تتزامن هذه التطورات مع تقارير تفيد بوجود محاولات من قبل أكاديميين وقادة سياسيين ووجهاء قبائل من منطقة الجزيرة السورية لفتح حوار مباشر بين الأطراف الكردية والدولة السورية, وكشف مصدر عن زيارة وفد من "المبادرة الوطنية للحوار في الجزيرة" إلى دمشق لعقد لقاءات مع المسؤولين السوريين بهدف سد الفجوات وبدء حوار بين الأطراف الكردية والدولة السورية.
وتركز المبادرة على عدة مبادئ أساسية، مثل الحفاظ على وحدة وسيادة الأراضي السورية، رفض الاحتلالات الأجنبية، الحفاظ على الهوية الوطنية السورية مع احترام الهويات المحلية، وضمان توزيع عادل للموارد الوطنية السورية, كما التقى ممثلون عن المبادرة مع قيادة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وحزب الاتحاد الديمقراطي(بي واي دي), الذين يديرون ما يُسمى بـ "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، وأعربوا عن استعدادهم للحوار مع دمشق دون شروط مسبقة.
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