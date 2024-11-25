Tuesday, 26 November 2024 08:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


معارك أم درمان تفضح صراع الجنرالات

11/25/2024 11:18:39 PM
(MENAFN- Al Watan) وثق القصف الجديد بمدينة أم درمان في السودان مقولة توم بيرييلو المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان، بأنه لا يرى ((شهية سياسية)) كافية من الأطراف المتحاربة للتوصل إلى حل للصراع.
حيث سقطت عدة قذائف صاروخية داخل عدد من الأحياء. ودوّت أصوات المضادات الأرضية في مدينة أم درمان إثر تعامل أنظمة الدفاع الجوي التابعة للجيش مع عدة مسيرات أطلقتها قوات الدعم السريع مستهدفةً بها المدينة. وتوقفت شبكتا الاتصالات والإنترنت بشكل مفاجئ تزامناً مع عمليات القصف العشوائي على المدينة.
تواصل الاشتباكات
وتتواصل الاشتباكات في مدينتي الخرطوم وبحري اللتين تشهدان تحركات لقوات الجيش السوداني في عدة اتجاهات في أعقاب تقدم الجيش الأخير في المناطق الشرقية ودخوله إلى منطقة السامراب.
ومن جهة أخرى أشارت حكومة ولاية الخرطوم إلى استمرار قوات الدعم السريع بملاحقة النازحين من ولاية الجزيرة وأكدت ((استباحة الدعم السريع لبعض المناطق)) في شرق النيل، بخاصة منطقة الشيخ عوض الكريم (أبوحنة) حيث ((قامت بتهجير المواطنين ونهبت كل شيء بالمنطقة وأجبرت السكان على الفرار تحت التهديد بالقتل والإبادة))، بحسب حكومة ولاية الخرطوم.
نزوح الملايين
وقد أدى القتال إلى مقتل عشرات الآلاف، وإجبار الملايين على النزوح من منازلهم، ودفع شريحة كبيرة من السكان إلى المجاعة.
وسافر بيرييلو الذي تم تعيينه مبعوثا خاصا في فبراير، إلى بورتسودان للقاء مسؤولين سودانيين، بما في ذلك رئيس الأركان العامة للجيش الجنرال عبدالفتاح البرهان، الذي تقاتل قواته قوات الدعم السريع شبه العسكرية المنافسة في جميع أنحاء البلاد خلال الأشهر التسعة عشر الماضية.
حيث انهارت محاولات عديدة للتوصل إلى وقف إطلاق النار، وكان آخرها في أغسطس، عندما رفض الجيش السوداني حضور المحادثات التي توسطت فيها الولايات المتحدة في جنيف. ومنذ ذلك الحين، تسارعت وتيرة القتال، واتهمت الأمم المتحدة قوات الدعم السريع بارتكاب فظائع بما في ذلك قتل المدنيين واغتصابهم في عدة أجزاء من البلاد.
وقال بيرييلو في مقابلة في روما ((لم نر بعد رغبة سياسية كافية من جانب الأطراف للتوصل إلى حل حقيقي لهذا الصراع)). وأضاف أن أي حل ((يجب أن يكون حول إعادة السيطرة إلى الشعب)).
بدء الصراع
وكانت السودان تحاول إقامة حكومة مدنية بعد أن أجبرتها انتفاضة شعبية على الإطاحة بعمر البشير في عام 2019. وقد تعطلت عملية الانتقال قصيرة الأمد إلى الديمقراطية عندما انضم البرهان والجنرال محمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع، لتنفيذ استيلاء عسكري على السلطة في عام 2021.
لكن سرعان ما اختلف البرهان ودقلو، واندلع صراعهما الطويل على السيطرة في معارك بالخرطوم في أبريل 2023 وانتشر إلى أجزاء أخرى من البلاد.
ومنذ ذلك الحين، قُتل أكثر من 20 ألف شخص في الصراع، وفقًا للأمم المتحدة. ونزح حوالي 14 مليون شخص - أي 30 % من السكان - قسراً، إما إلى أجزاء أخرى من البلاد أو إلى الخارج، فيما تقول الأمم المتحدة إنه إحدى أسوأ أزمات النزوح في

وحذرت الأمم المتحدة مؤخرا من أن البلاد أصبحت على شفا المجاعة، حيث يواجه أكثر من 26.5 مليون شخص الجوع الحاد. وقال بيرييلو، ((إن الأعداد كبيرة لدرجة أنك لا تستطيع حتى أن تتخيل حجم المعاناة الإنسانية)). وندد بالوضع الذي تواصل فيه الأطراف المتحاربة ارتكاب الفظائع بينما يحاصر المدنيون في الفوضى.
وأضاف، ((ما نعرفه هو أن الأرقام فلكية))، مشيرا إلى أن ((عدد القتلى ربما يكون أكثر من أي شيء تم تقديره)).
وأشار إلى الفظائع التي ارتكبتها قوات الدعم السريع الشهر الماضي في ولاية الجزيرة جنوب شرقي الخرطوم. وقال، ((هذه انتهاكات مروعة وفظيعة ضد النساء والأطفال، في هذه الحالة، ارتكبتها في المقام الأول قوات الدعم السريع، وهجمات متعددة على المدنيين، وقتل المدنيين)).
الغذاء والإغاثة
وخلال زيارته، التقى بيرييلو مع أعضاء المجتمع المدني السوداني وعمال الإغاثة الإنسانية في محاولة لتحسين حركة الغذاء والأدوية إلى الناس في جميع أنحاء البلاد.
وأضاف أن الولايات المتحدة تعمل على منع الدول من تسليح الأطراف المتحاربة على الرغم من حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.
وقال بيرييلو، ((لن نتحدث عن محادثات محددة، لكن الولايات المتحدة كانت واضحة للغاية مع الدول في جميع أنحاء العالم بأننا نعتقد أن الوقت قد حان للتوقف عن تأجيج هذه الحرب بمزيد من الأسلحة)).
وأضاف، ((لدينا عدد كبير للغاية من الدول التي تضخ الأسلحة إلى السودان في حين ينبغي لها أن تضخ الغذاء والدواء. لدينا عدد كبير للغاية من الدول التي قررت التدخل، ليس لصالح الشعب السوداني، بل للاستفادة من هشاشة الدولة)).

MENAFN25112024000089011017ID1108925440

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث