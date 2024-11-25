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((المرور)): تنظيم مروري لبطولة البحرين الدولية للرجل الحديدي (الترايثلون)

11/25/2024 7:16:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) على‭ ‬هامش‭ ‬إقامة‭ ‬بطولة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬للرجل‭ ‬الحديدي‭ (‬الترايثلون‭)‬،‭ ‬التي‭ ‬ستُقام‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬29‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024،‭ ‬ستباشر‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمرور‭ ‬جهودها‭ ‬لتنظيم‭ ‬الحركة‭ ‬المرورية‭ ‬للبطولة،‭ ‬وتؤكد‭ ‬الإدارة‭ ‬أن‭ ‬الحدث‭ ‬يتطلب‭ ‬حجز‭ ‬بعض‭ ‬المسارات‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الصباحية،‭ ‬وذلك‭ ‬لضمان‭ ‬سلامة‭ ‬المتسابقين‭ ‬وسير‭ ‬المنافسات‭ ‬بشكل‭ ‬آمن‭.‬

وأشارت‭ ‬الإدارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬سباق‭ ‬الدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬سينطلق‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬6‭:‬40‭ ‬صباحاً‭ ‬من‭ ‬قرية‭ ‬السباق‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬جزيرة‭ ‬الريف‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬الانعطاف‭ ‬يساراً‭ ‬على‭ ‬تقاطع‭ ‬الفاروق‭ ‬من‭ ‬شارع‭ ‬الملك‭ ‬فيصل‭ ‬حتى‭ ‬إشارة‭ ‬فندق‭ ‬الشيراتون‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬العودة‭ ‬على‭ ‬شارع‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬شارع‭ ‬الزلاق،‭ ‬والانعطاف‭ ‬يساراً‭ ‬على‭ ‬شارع‭ ‬خليج‭ ‬البحرين،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬العودة‭ ‬على‭ ‬نفس‭ ‬الشارع‭ ‬حتى‭ ‬إشارة‭ ‬نادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬والعودة‭ ‬على‭ ‬نفس‭ ‬الشارع‭ ‬والانعطاف‭ ‬يميناً‭ ‬على‭ ‬شارع‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬خط‭ ‬النهاية‭ ‬بقرية‭ ‬السباق‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬جزيرة‭ ‬الريف‭ ‬في‭ ‬حوالي‭ ‬الساعة‭ ‬12‭:‬15‭ ‬مساءً،‭ ‬ودعت‭ ‬الإدارة‭ ‬القادمين‭ ‬من‭ ‬المناطق‭ ‬الجنوبية‭ ‬والمتوجهين‭ ‬إلى‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬سلك‭ ‬شارع‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭.‬

كما‭ ‬تستضيف‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الفترة‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬الكبرى،‭ ‬وهي‭ ‬معرض‭ ‬الجواهر‭ ‬العربية‭ ‬ومعرض‭ ‬العطور‭ ‬العربية‭ ‬ومعرض‭ ‬سيتي‭ ‬سكيب‭ ‬العقاري‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬26‭ ‬حتى‭ ‬30‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭ ‬بمركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض،‭ ‬وكذلك‭ ‬النسخة‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للإنتاج‭ ‬الزراعي‭ ‬والحيواني‭ ‬‮«‬مراعي‮»‬‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬27‭ ‬نوفمبر‭ ‬حتى‭ ‬1‭ ‬ديسمبر،‭ ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬تنوه‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمرور‭ ‬لزوار‭ ‬هذه‭ ‬المعارض‭ ‬الكرام‭ ‬الإحاطة‭ ‬بمواقيت‭ ‬عمل‭ ‬هذه‭ ‬الفعاليات‭ ‬وبخاصة‭ ‬المصادف‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬29‭ ‬نوفمبر،‭ ‬إذ‭ ‬سيتم‭ ‬بدء‭ ‬هذه‭ ‬الفعاليات‭ ‬الساعة‭ ‬الرابعة‭ ‬مساءً‭ ‬تزامناً‭ ‬مع‭ ‬إقامة‭ ‬بطولة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬للرجل‭ ‬الحديد،‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬إعادة‭ ‬فتح‭ ‬الطرق‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭.‬

وتدعو‭ ‬الإدارة‭ ‬كافة‭ ‬مستخدمي‭ ‬الطريق‭ ‬إلى‭ ‬الالتزام‭ ‬بالقواعد‭ ‬والأنظمة‭ ‬المرورية‭ ‬ومتابعة‭ ‬الإرشادات‭ ‬المنشورة‭ ‬عبر‭ ‬منصات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬ووسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬والالتزام‭ ‬بالمسار‭ ‬المخصص‭ ‬للسيارات‭ ‬وذلك‭ ‬لسلامة‭ ‬الجميع‭.‬

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