((المرور)): تنظيم مروري لبطولة البحرين الدولية للرجل الحديدي (الترايثلون)

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
على هامش إقامة بطولة البحرين الدولية للرجل الحديدي (الترايثلون)، التي ستُقام يوم الجمعة 29 نوفمبر 2024، ستباشر الإدارة العامة للمرور جهودها لتنظيم الحركة المرورية للبطولة، وتؤكد الإدارة أن الحدث يتطلب حجز بعض المسارات الرئيسية في الفترة الصباحية، وذلك لضمان سلامة المتسابقين وسير المنافسات بشكل آمن.
وأشارت الإدارة إلى أن سباق الدراجات الهوائية سينطلق في الساعة 6:40 صباحاً من قرية السباق بالقرب من جزيرة الريف ومن ثم الانعطاف يساراً على تقاطع الفاروق من شارع الملك فيصل حتى إشارة فندق الشيراتون ومن ثم العودة على شارع الشيخ خليفة بن سلمان وصولاً إلى شارع الزلاق، والانعطاف يساراً على شارع خليج البحرين، ومن ثم العودة على نفس الشارع حتى إشارة نادي راشد للفروسية والعودة على نفس الشارع والانعطاف يميناً على شارع الشيخ خليفة بن سلمان وصولاً إلى خط النهاية بقرية السباق بالقرب من جزيرة الريف في حوالي الساعة 12:15 مساءً، ودعت الإدارة القادمين من المناطق الجنوبية والمتوجهين إلى مطار البحرين الدولي سلك شارع الشيخ عيسى بن سلمان.
كما تستضيف البحرين في نفس الفترة مجموعة من الفعاليات الكبرى، وهي معرض الجواهر العربية ومعرض العطور العربية ومعرض سيتي سكيب العقاري في الفترة من 26 حتى 30 نوفمبر الجاري بمركز البحرين العالمي للمعارض، وكذلك النسخة السابعة من معرض البحرين الدولي للإنتاج الزراعي والحيواني «مراعي» في الفترة من 27 نوفمبر حتى 1 ديسمبر، وفي هذا تنوه الإدارة العامة للمرور لزوار هذه المعارض الكرام الإحاطة بمواقيت عمل هذه الفعاليات وبخاصة المصادف يوم الجمعة 29 نوفمبر، إذ سيتم بدء هذه الفعاليات الساعة الرابعة مساءً تزامناً مع إقامة بطولة البحرين الدولية للرجل الحديد، حيث سيتم إعادة فتح الطرق بشكل كامل.
وتدعو الإدارة كافة مستخدمي الطريق إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية ومتابعة الإرشادات المنشورة عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام والالتزام بالمسار المخصص للسيارات وذلك لسلامة الجميع.
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